SsangYong na skraju bankructwa

Gdy w grudniu 2020 roku światowe media obiegła informacja o możliwym bankructwie południowokoreańskiego producenta samochodów SsangYong, szansą na wyjście z fatalnej sytuacji finansowej firmy miało być szybkie przejęcie przez nowego inwestora. Według koreańskich mediów szanse, by był to inwestor z USA znacząco stopniały w ostatnim czasie, co czyni widmo bankructwa coraz bardziej realnym.

Aktualnie 75 proc. udziałów spółki należy do indyjskiej grupy motoryzacyjnej Mahindra & Mahindra, która w ramach postępowania restrukturyzacyjnego stara się sprzedać swoje udziały amerykańskiemu holdingowi samochodowemu HAAH.

Porozumienie o przejęciu SsangYong’a przez Amerykanów najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku.



SsangYong nie ma też co liczyć na wsparcie państwa. Dofinansowanie mogłoby sprawić, że o takie dodatkowe wsparcie zgłosiliby się pozostali producenci, których właścicielami są zagraniczni inwestorzy, jak GM Korea (spółka córka General Motors) czy Renault Samsung.