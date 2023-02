Stały przedstawiciel USA przy OBWE: Rosja jest izolowana dyplomatycznie, choć próbuje forsować swoją propagandę

Rosja jest izolowana dyplomatycznie, choć co tydzień na zebraniach OBWE próbuje forsować propagandę i przedstawiać inwazję na Ukrainę jako geopolityczną walkę między wschodem i zachodem - powiedział w piątek na konferencji prasowej stały przedstawiciel USA przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Michael Carpenter.

Jedynym państwem, które popiera Rosję jest Białoruś, czyli kraj współodpowiedzialny za agresję - dodał Carpenter.

W opinii stałego przedstawiciela, po roku rosyjskiej inwazji można wyciągnąć dwa podstawowe wnioski - po pierwsze wojna na Ukrainie to ludzka i humanitarna tragedia, jaka rozgrywa się na naszych oczach. Po drugie, inwazja stanowi strategiczną pomyłkę o niewiarygodnych rozmiarach ze strony Rosji. Jak przekazał, kraje OBWE rozumieją, pomimo ofensywy rosyjskiej propagandy, że na Ukrainie trwa imperialna wojna o podbój i stanowi ona brutalną próbę wymazania Ukrainy z mapy suwerennych państw.

"To, że Rosja każdego tygodnia atakuje ukraińska infrastrukturę cywilną ma znaczenie, to, że rosyjskie siły dokonują obrzydliwych zbrodni wojennych, w tym tortur przy wykorzystaniu wstrząsów elektrycznych, przemocy seksualnej wobec kobiet i dziewcząt, jak i mężczyzn i chłopców ma znaczenie. To, że władze okupacyjne deportują ukraińskie dzieci do Rosji w celu rusyfikacji ma znaczenie" - wymienił Carpenter.

Jak zaznaczył, są to powody, dla których społeczność międzynarodowa stanęła po stronie Ukrainy. "Bo to nie jest po prostu spór terytorialny, to nie jest coś, co można rozwiązać metodami dyplomatycznymi" - powiedział amerykański dyplomata.

Stały przedstawiciel USA przekazał, że OBWE zbiera historie świadków rosyjskich zbrodni, co doprowadziło organizację do "nieuniknionego wniosku, że nie są to jedynie akty dokonywane przez bandyckie oddziały, ale raczej głęboko niepokojące schematy przemocy, do której dochodzi na całym terytorium Ukrainy, na które dotarły rosyjskie jednostki".

Carpenter zapowiedział, że obecnie OBWE skupia się na zbieraniu świadectw zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości dokonywanych przez Rosjan, na izolacji dyplomatycznej Rosji i Białorusi oraz na wspieraniu Ukrainy w ramach misji OBWE w terenie. Misja ta ma na celu pomoc w rozminowywaniu kraju, wsparcie psychologiczne ofiar, ograniczanie niszczycielskiego wpływu wojny na środowisko naturalne, wzmacnianie ukraińskiej infrastruktury, pomoc wymiarowi sprawiedliwości oraz pomoc w przywiezieniu z powrotem do kraju ukraińskich dzieci przymusowo wysiedlonych do Rosji. OBWE zamierza w ten sposób pomagać Ukrainie zarówno w czasie trwającej wojny, jak i po jej zakończeniu - podkreślił dyplomata.

Odpowiadając na pytanie dziennikarzy, przedstawiciel USA poinformował, że OBWE nie posiada mechanizmu, zgodnie z którym możliwe byłoby wyrzucenie Rosji z organizacji, "jednak izolujemy Rosję i Białoruś każdego tygodnia".