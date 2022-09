Stany Zjednoczone chcą odzyskać kontrolę nad Indo-Pacyfikem

Ruszyły negocjacje IPEF, czyli Programu Współpracy Gospodarczej na Indo-Pacyfiku. Stany Zjednoczone dzięki tej inicjatywie chcą odzyskać przywództwo w gospodarce regionu.

Program Współpracy Gospodarczej na Indo-Pacyfiku (IPEF - Indo-Pacific Economic Framework) został zainicjowany przez USA i ma przywrócić amerykańskie przywództwo w gospodarce regionu, choć nie będzie typowym porozumieniem o wolnym handlu.

Na szczycie ministrów gospodarki państw zaproszonych do IPEF w Los Angeles 9 września zapadła decyzja o rozpoczęciu formalnych negocjacji nad porozumieniem.

Tym sposobem rozpoczyna się maraton rozmów zmierzających do utworzenia bloku gospodarczego nowego typu.

Program Współpracy Gospodarczej na Indo-Pacyfiku (IPEF - Indo-Pacific Economic Framework) została zaprezentowana przez prezydenta Joe Bidena podczas majowej wizyty w Tokio. Oprócz Stanów Zjednoczonych i Japonii do układu zaproszono Indie, Koreę Południową, Australię, Indonezję, Tajlandię, Filipiny, Nową Zelandię, Brunei, Singapur i Wietnam. W kolejnych tygodniach chęć akcesji wyraziły Fidżi i Malezja.

Tym sposobem zaczęto kłaść podwaliny pod blok gospodarczy mający ograniczyć zależność państw członkowskich od Chin w kluczowych obszarach, a zarazem obejmujący państwa reprezentujące razem 40 proc. globalnego PKB i 28 proc. światowego handlu w dobrach i usługach.

Z racji faktu, że wszystkie przyszłe państwa członkowskie mają większą wymianę handlową z Chinami niż z USA, Waszyngton odrzucił pomysł powołania kolejnego porozumienia skupiającego się na liberalizacji handlu. Taką rolę pełnią w już w regionie CPTPP, któremu przewodzi Japonia i RCEP skupione wokół ChRL. Dużą rolę w odmiennym podejściu USA do zacieśniania współpracy gospodarczej odgrywa również niechęć amerykańskiej opinii publicznej do umów o wolnym handlu.

IPEF - porozumienie gospodarcze nowej generacji szyte "na miarę"

IPEF ma być porozumieniem gospodarczym nowej generacji, w którym nie ma mowy o obniżaniu czy znoszeniu ceł, a tym samym zwiększaniu dostępu do amerykańskiego rynku. Projekt nie zawiera też ujednolicania przepisów, lecz raczej tworzy zbiór reguł rządzących wymianą handlową i polityką gospodarczą.

Porozumienie ma opierać się na czterech filarach: wzmacnianiu międzynarodowych łańcuchów dostaw, pozyskiwaniu czystej energii i dekarbonizacji gospodarki, harmonizacji podatkowej i przeciwdziałaniu korupcji oraz handlu, rozumianym przede wszystkim jak uwspólnianie reguł w zakresie e-commerce.

Do tego IPEF ma być elastycznym porozumieniem o otwartej architekturze, “szytym na miarę”. Członkowie nie będą musieli uczestniczyć we wszystkich filarach. Ma to umożliwić szybkie zakończenie negocjacji i uczynić układ otwartym na nowych członków. Jednocześnie Waszyngton nie chce zmuszać państw członkowskich do ograniczania relacji gospodarczych z Chinami, ale dać im możliwość zdobycia większej niezależności od Pekinu i łatwiejszej obrony przed naciskami ekonomicznymi z jego strony.

Zalety takiego podejścia do sprawy już się ujawniły. Indie zapowiedziały bowiem, że nie będa uczestniczyć w filarze handlowym. Zważywszy na podejście Indii do otwierania własnego rynku nie jest to zaskoczeniem. Dokładnie z tych samych powodów New Delhi zrezygnowało z członkostwa w RCEP, a wznowione ostatnio negocjacje ws. FTA z UE prawdopodobnie nie zakończą się szybko. Z drugiej strony Indie zakończyły ostatnio z sukcesem negocjacje o wolnym handlu z mniejszymi partnerami, takimi jak Australia i ZEA.

Zbrojenie Program Współpracy Gospodarczej na Indo-Pacyfiku na sytuacje kryzysowe

W Los Angeles upubliczniono część propozycji dotyczących zawartości IPEF. We wspólnym komunikacie ministrów wezwano do stworzenia mechanizmu reagowania kryzysowego, który umożliwiłby państwom dzielenie się informacjami na temat zapasów zasobów krytycznych, takich jak półprzewodniki i materiały medyczne oraz wzajemne uzupełnianie magazynów podczas sytuacji kryzysowych.

Waszyngton zamierza także wspierać w ramach uodparniania łańcuchów dostaw cyfrową transformację w państwach członkowskich z Azji Płd-Wsch. W tym celu ogłoszono na przykład inicjatywę “doskonalenia umiejętności cyfrowych” skierowaną do kobiet. W ciągu najbliższych 10 lat w zakresie umiejętności związanych z IT, w tym zastosowaniami sztucznej inteligencji, ma zostać przeszkolonych 7 mln osób. Projekt będzie wspierany przez 14 amerykańskich firm z branży w tym Amazona, Apple’a, Google i Microsoft.

