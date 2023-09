Stany Zjednoczone coraz śmielej wkraczają do strefy wpływów Rosji

Problemy Rosji wywołane konfliktem z Ukrainą bez wątpienia zachęcają światowe mocarstwa do zwiększonego zainteresowania krajami Azji Centralnej, a i państwa regionu zdają sobie sprawę ze zmieniającego się układu sił.

Na marginesie sesji generalnej Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku miał miejsce pierwszy w historii szczyt państw Azji Centralne (Kazachstan, Turkmenistan, Tadżykistan, Uzbekistan, Kirgistan) i USA w formacie prezydenckim.

Dotychczasowe spotkania, zwane w dyplomatycznym slangu C5+1, miały co najwyżej rangę ministerialną.

Podwyższenie szczebla reprezentacji może zwiastować zmianę strategii USA wobec tej części świata.

Warto zauważyć, że póki co żaden amerykański prezydent nie złożył w regionie Azji Centralnej oficjalnej wizyty. Prezydent Joe Biden, kończąc nowojorskie spotkanie, nie wykluczył jednak możliwości, że dalsze dyskusje będą kontynuowane w jednym z państw regionu.

Z oficjalnych komunikatów wynika, że w rozmowach pojawiła się kwestia wsparcia USA na rzecz zwiększania inwestycji i rozwoju Transkaspijskiego Szlaku Handlowego (tzw. „Środkowego Korytarza”). Strona amerykańska zwróciła uwagę na kwestię tworzenia korzystniejszego otoczenia biznesowego dla handlu i inwestycji amerykańskiego sektora prywatnego. Zaproponowała stworzenie Platformy Biznesowej Sektora Prywatnego. W październiku ma zostać przeprowadzona regionalna konferencja ministerialna C5+1 na temat łączności (connectivity) w regionie Azji Środkowej z udziałem strony amerykańskiej.

Wojna zmieniła układ sił. Azja Centralna znalazła się w kręgu zainteresowania

Problemy Rosji wywołane konfliktem z Ukrainą bez wątpienia zachęcają światowe mocarstwa do zwiększonego zainteresowania krajami Azji Centralnej, a i państwa regionu zdają sobie sprawę ze zmieniającego się układu sił. W maju w historycznym chińskim mieście Xian odbył się pierwszy szczyt Chiny - Azja Centralna.

Położenie geograficzne krajów „piątki”, z których żaden nie ma dostępu bezpośredniego do światowego oceanu, powoduje, że Stany Zjednoczone Ameryki mają tam utrudnioną pozycję konkurencyjną wobec Chin. Te ostatnie graniczą z regionem.

Natomiast USA mogą swoją pozycję w regionie budować na obawach tamtejszych elit i społeczeństw co do nadmiernego udziału podmiotów z Państwa Środka w regionalnym życiu gospodarczym i woli części tamtejszych elit politycznych do rozwijania wielowektorowej polityki zagranicznej.

Zachód będzie musiał odciągnąć Azję Centralną od Rosji, Afganistanu i Iranu

Jednocześnie warto zauważyć, że jakkolwiek w oficjalnych komunikatach nie pojawił się wątek możliwych sankcji wtórnych na kraje regionu, można domyślać się, że za zamkniętymi drzwiami musiał on być poruszony. Różne analizy statystyk dotyczących handlu zagranicznego krajów regionu z Rosją w okresie po wybuchu wojny odnotowują spektakularne wzrosty w handlu towarami o podwójnym - wojskowym i cywilnym - zastosowaniu. Prawdopodobnie państwa Azji Centralnej są wykorzystywane do omijania sankcji państw zachodnich na Moskwę.

Wydaje się mało prawdopodobne, by USA nie posunęły się do rozciągnięcia sankcji wtórnych na całe gospodarki regionu. Niewykluczone jest jednak poddawanie amerykańskim ograniczeniom w handlu niektórych przedsiębiorstw centalnoazjatyckich.

Warto zwrócić uwagę, że wojna w Ukrainie spowodowała, że Azja Centralna zyskała w swoim bliskim otoczeniu kolejne państwo, na które USA i wiele państw Zachodu nałożyły znaczące sankcje - Rosję. Wcześniej znaczącym restrykcjom zostały poddane Iran i Afganistan. Centralnoazjatycka piątka potrzebuje więc atrakcyjnych projektów, które stwarzałyby alternatywne szanse rozwojowe, jeśli Zachód chciałby odciągnąć stolice regionu od współpracy z Iranem, Rosją i Afganistanem.

W Azji Centralnej największym partnerem gospodarczym dla USA jest Kazachstan. W 2022 r. obroty handlowe między obu krajami wynosiły ponad 3 mld dolarów, podczas gdy jeszcze w 2021 r. było to 2,2 mld dolarów. Mimo pozytywnej tendencji wzrostowej wielkość tych obrotów w 2022 r. była kilkanaście razy mniejsza niż obrotów Kazachstanu z Chinami, które szacowano na 31 miliardów dolarów.

Od 2005 roku Stany Zjednoczone zainwestowały w Kazachstanie ponad 95 miliardów dolarów. W 2022 r. napływ inwestycji z USA wyniósł 5,1 mld dolarów. Wówczas w Kazachstanie więcej zainwestowały jedynie podmioty z Holandii (8,3 mld USD). W 2022 r. z Chin do Kazachstanu napłynęło jedynie 1,4 mld USD inwestycji bezpośrednich.

