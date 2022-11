Stany Zjednoczone coraz ważniejszym miejscem na eksportowej mapie Polski

Istnieje duży potencjał wzrostu sprzedaży eksportowej polskich towarów w Stanach Zjednoczonych, gdyż obok dotychczas sprzedawanych mogą pojawić się towary o wysokiej konkurencyjności eksportowej, na które w Stanach Zjednoczonych rośnie popyt.

Rynek amerykański jest największym odbiorcą polskich towarów po UE i Wielkiej Brytanii.

Najwięcej polski eksport wysyła do USA komponentów przemysłowych.

Produkcja różnego rodzaju łodzi i elementów pływających najbardziej obiecującym sektorem dla polskich eksporterów do USA.

W ostatnim raporcie opublikowanym przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce (ang. American Chamber of Commerce in Poland – AmCham) została przedstawiona struktura eksportowa handlu Polski do Stanów Zjednoczonych. Rynek amerykański jest wymieniany jako najbardziej obiecujący z poza krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii dla polskich eksporterów.

Rola Stanów Zjednoczonych jako odbiorcy polskich towarów sukcesywnie rośnie

Stany Zjednoczone zyskują, jako rynek eksportowy, głównie za sprawą elastyczności, wielkości oraz dotychczasowej obecności polskich firm, które coraz lepiej sobie na nim radzą. Polski eksport do USA wzrósł o ¼ w roku 2021 w stosunku do 2020. Tak dobry wynik w br. będzie trudno taki wynik osiągnąć z powodu niekorzystnej koniunktury na rynkach światowych wynikającej ze wzrostu cen paliw, surowców i energii oraz spadku konsumpcji.

Na pogorszenie kondycji polskich eksporterów złożyło się również spowolnienie produkcji w Niemczech, gdzie polskie firmy eksportowały np. podzespoły do zakładów motoryzacyjnych, które ze względu na niedobory półprzewodników wyhamowały produkcję a co za tym idzie popyt na polskie towary.

Ze względu na osłabienie wymiany handlowej wewnątrz UE, zyskują Stany Zjednoczone, które zajmują dziewiątą pozycję na liście największych importerów polskich towarów.

W polskim eksporcie do USA dominuje sprzedaż komponentów przemysłowych

W ostatniej dekadzie nastąpił trzykrotny wzrost wartości polskiego eksportu do USA. W latach 2010-2021 średnioroczne tempo wzrostu tego eksportu wyniosło 10,6 proc. i było znacznie wyższe niż w przypadku eksportu ogółem w tym okresie (6,6 proc.). Warto jednak zwrócić uwagę na duże zróżnicowanie rocznych zmian wartości eksportu w analizowanym okresie. Lata z największymi wzrostami sprzedaży to rok 2011 (28,5 proc. wzrost rok do roku), 2013 (35 proc.), 2017-18 (odpowiednio 27,6 proc. i 18,6 proc.) oraz 2021 (18,6 proc.) – podaje AmCham w swoim raporcie. W 2021 r. sprzedaż towarów pochodzących z Polski na rynku amerykańskim osiągnęła wartość 8,7 mld USD.

Warto też zwrócić uwagę na to, co głównie eksportujemy za Ocean. Ważnym elementem polskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych jest sprzedaż komponentów przemysłowych, w tej grupie znajdują się podzespoły do silników turboodrzutowych lub turbośmigłowych. Wartość sprzedanego towaru w tym sektorze wyniosła w 2021 roku ponad 771 mln dolarów i stanowiła prawie połowę łącznego polskiego eksportu tych towarów.

Drugą główną grupę towarów stanowią przyrządy i aparatura optyczna, fotograficzna, kinematograficzna, pomiarowa, kontrolna, medyczna/chirurgiczna oraz części i akcesoria. W tej kategorii najważniejszym towarem są aparaty słuchowe, których eksport z Polski do USA osiąga wartość 589,6 mln USD w 2021 roku. Stany Zjednoczone są najważniejszym odbiorcą tego sprzętu z Polski, a dostawy na rynek amerykański są tylko większe z Wietnamu.

Nowe wyzwania stojące przed polskimi eksporterami do USA