Stany Zjednoczone już wprowadziły sankcje. Dołączają kolejne kraje

Prezydent USA Joe Biden podpisał w nocy czasu polskiego rozporządzenie nakładające sankcje i zakazujące handlu i inwestycji z samozwańczymi "republikami ludowymi" w Donbasie. Rozporządzenie daje mu też uprawnienia do objęcia restrykcjami osób działających na ich terenie. Sankcje zapowiadają także inne kraje.

Kanada

Australia

Słowa Borisa Johnsona potwierdziła ambasador Wielkiej Brytanii przy ONZ Barbara Woodward podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zapowiedziała, że Londyn we wtorek nałoży odpowiednie sankcje."Zjednoczone Królestwo ogłosi nowe sankcje przeciwko Rosji w odpowiedzi na jej pogwałcenie prawa międzynarodowego i atak na suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Rosja poniesie dotkliwe konsekwencje za swoje działania" - powiedziała dyplomatka.Jak dodała, uznanie przez Rosję tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych i wprowadzenie tam swoich wojsk "przybliża nas do skraju przepaści"."Wzywamy Rosję, by odeszła od tej krawędzi" - powiedziała Woodward.Kanada potępiła w uznanie przez Rosję separatystycznych republik na terenie Ukrainy, zapowiedziała dalsze poparcie dla Ukrainy i sankcje ekonomiczne."Kanada stanowczo potępia uznanie przez Rosję samozwańczych +niezależnych państw+ na terenie Ukrainy. To jawne naruszenie suwerenności Ukrainy i prawa międzynarodowego. Kanada wspiera Ukrainę i nałoży w konsekwencji sankcje ekonomiczne" - napisał w poniedziałek wieczorem na Twitterze premier Kanady Justin Trudeau."Ponadto odrzucamy i potępiamy rosyjskie dekrety nakazujące wysłanie wojsk na Ukrainę. Popieramy suwerenność, integralność terytorialną i niepodległość Ukrainy. Kanada i jej sojusznicy będą bronić demokracji i wyborów dokonywanych przez Ukraińców" - głosi druga część tweeta premiera Kanady.Minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly napisała na Twitterze, że rozmawiała w poniedziałek z wysokim przedstawicielem UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepem Borrellem na temat "nie dających się zaakceptować" działań Rosji we Wschodniej Europie. "Kanada i Unia Europejska wyrażają głębokie zaniepokojenie trwającą agresją Rosji i są przygotowane do odpowiedzi w formie skoordynowanych sankcji" - dodała Joly.Kanada udzieliła Ukrainie w ostatnich tygodniach pomocy wojskowej i gospodarczej. W sobotę minister obrony Kanady Anita Anand informowała, że broń, na której dostawy dla Ukrainy zgodził się rząd, dotarła już na miejsce. Dostarczona broń to m.in. karabiny, w tym karabiny maszynowe z optycznym celownikiem, noktowizory i sprzęt do obserwacji oraz inne wojskowe wyposażenie. Wartość przekazanej Ukrainie broni i amunicji to 7,8 mln CAD, jest to odpowiedź na konkretną prośbę ze strony Ukrainy. Wcześniej Kanada przekazała Ukrainie inne wojskowe wyposażenie, w tym systemy wywiadowcze, a także środki ochrony osobistej dla żołnierzy.Rząd Kanady udzielił również Ukrainie pożyczki w kwocie do 500 mln CAD. Uprzednio, w styczniu br. Kanada przekazała już Ukrainie pomoc finansową w wysokości 120 mln CAD.Na Ukrainie Kanada prowadziła wojskową misję szkoleniową w ramach operacji UNIFIER i pod koniec stycznia br. została ona przedłużona do końca marca 2025 r. Jednak tydzień temu kanadyjscy szkoleniowcy zostali wycofani z Ukrainy.Australijski premier Scott Morrison potępił decyzje Kremla uznającą samozwańcze republiki w Donbasie. Jednocześnie zapowiedział poparcie dla planowanych przez zachodnich sojuszników sankcji wobec Rosji.Rosja powinna bezwarunkowo przenieść swoje wojska za własne granice i przestać grozić swoim sąsiadom - oświadczył Morrison"To niedopuszczalne, to niesprowokowane, to nieuzasadnione... Sugestie, że są to siły pokojowe, to nonsens" - dodał Morrison.