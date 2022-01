Stany Zjednoczone przekażą 67 milionów USD na pomoc dla sił zbrojnych Libanu

Zgodnie z zawiadomieniem przesłanym w piątek do Kongresu, Departament Stanu zamierza przeznaczyć pieniądze na „wspieranie środków do życia” dla żołnierzy libańskiego wojska, reagując na zawirowania gospodarcze, a także niepokoje społeczne.

Stany Zjednoczone planują przekierować 67 milionów dolarów pomocy wojskowej dla sił zbrojnych Libanu, aby wesprzeć żołnierzy, gdy kraj zmaga się z kryzysem finansowym.

"Wsparcie środków do życia dla członków sił zbrojnych wzmocni ich gotowość operacyjną, złagodzi absencję, a tym samym umożliwi członkom LAF dalsze wypełnianie kluczowych funkcji bezpieczeństwa potrzebnych do powstrzymania dalszego spadku stabilności" - cytuje Reuter fragment wniosku Departamentu Stanu skierowanego do Kongresu.

Waszyngton jest największym donatorem pomocy zagranicznej dla Libanu. "W interesie bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych jest pomoc tym żołnierzom w związaniu końca z końcem i dalszym wspieraniu narodu libańskiego, i naprawdę cieszę się, że administracja przekazuje Libanowi nasze pieniądze na pomoc w zakresie bezpieczeństwa" - oświadczył senator Demokratów Chris Murphy.

Ponad połowa z 6 milionów mieszkańców Libanu popadła w ubóstwo. Bank Światowy twierdzi, że jest to jeden z najostrzejszych współczesnych kryzysów, w którym wartość waluty spadła o ponad 90 proc., a system finansowy jest sparaliżowany.

W siłach bezpieczeństwa Libanu narasta niezadowolenie, spadek waluty obniżył realne dochody żołnierzy. Wielu z nich podjęło dodatkową pracę, a niektórzy zrezygnowali ze służby.