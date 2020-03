Statek z pasażerami zakażonymi koronawirusem zawinął do portu w Oakland

Statek wycieczkowy "Grand Princess" z 21 pasażerami zakażonymi koronawirusem na pokładzie zawinął do kalifornijskiego portu w Oakland. Na pokładzie znajduje się łącznie 3500 osób. Trwają przygotowania do przeniesienia ich do placówek, gdzie przejdą kwarantannę.

Na YouTube zamieszczono kilka relacji na żywo z wycieczkowca, który już zacumował.

Zgodnie z planem pierwsi pasażerowie mają jeszcze dzisiaj opuścić "Grand Princess". Będą oni przeniesieni do ośrodków federalnych, w których przejdą dwutygodniową kwarantannę. Blisko 1000 członków załogi będzie ją odbywać na statku.

Władze informowały w niedzielę, że przyjęcie wycieczkowca będzie skomplikowaną operacją, w dużej mierze uzależnioną od warunków pogodowych. Proces ten może potrwać do dwóch lub trzech dni, a nawet dłużej.