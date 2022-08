Statek z ukraińską kukurydzą przypłynął do Stambułu

Płynący z Odessy pierwszy od inwazji Rosji na Ukrainę statek z ukraińską kukurydzą dotarł we wtorek wieczorem do Stambułu. W środę rano zostanie poddany inspekcji, a następnie wyruszy do Libanu - podał turecki dziennik "Daily Sabah".

Inspekcję statku zorganizuje Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC) powołane po podpisaniu porozumienia w sprawie odblokowania eksportu ukraińskich produktów rolnych przez Morze Czarne, a przeprowadzą ją m.in. przedstawiciele Ukrainy i Rosji.

Pływający pod banderą Sierra Leone masowiec Razoni transportuje 26 tys. ton kukurydzy, którą ma dostarczyć do portu w libańskim Trypolisie.

Wcześniej we wtorek generał Ozcan Altunbudak z JCC poinformował, że rozpoczęty w poniedziałek rejs Razoni przebiega zgodnie z planem. Pierwszy statek z ukraińskim zbożem wypłynął w poniedziałek rano z portu w Odessie na mocy umowy o wznowieniu ukraińskiego eksportu.

Ukraina należy do największych eksporterów zbóż na świecie. W lipcu Ukraina i Rosja zawarły z Turcją i ONZ porozumienie dotyczące odblokowania eksportu zboża z Ukrainy, aby złagodzić globalny kryzys żywnościowy i obniżyć ceny towarów spożywczych, które wzrosły z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.