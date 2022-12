Steinmeier: Polska i Niemcy należą do państw najbardziej wspierających Ukrainę, i tak pozostanie

Polska i Niemcy należą do państw najbardziej wspierających Ukrainę i obiecujemy, że tak pozostanie - zapewniał w poniedziałek prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą w Berlinie.

Steinmeier na wspólnej z Dudą konferencji prasowej podkreślał, że Polska i Niemcy są dla siebie bliskimi i ważnymi partnerami, a to partnerstwo jest ważne także dla Europy.

"Intensywnie rozmawialiśmy o sytuacji w Ukrainie, potwierdziliśmy jeszcze raz, że Polska i Niemcy wspólnie twardo i solidarnie stoją po stronie Ukrainy i stwierdzamy też, że nasze kraje należą do państw najbardziej wspierających Ukrainę i obiecujemy też, że tak pozostanie, że nimi pozostaniemy" - oświadczył niemiecki polityk.

Zaznaczył, że rosyjska agresja na Ukrainę była głównym tematem rozmów, jako że "jest to zmiana epokowa", która spowodowała wiele kluczowych zmian w polityce bezpieczeństwa, gospodarce, kwestiach finansowych i wojskowych. Podkreślał ponadto duże zaangażowanie społeczeństwa niemieckiego we wparcie Ukraińców - także wsparcie na szczeblu krajów związkowych, organizacji i osób prywatnych.

Steinmeier podkreślał, że "Niemcy dają znaczący przyczynek do ochrony wschodniej flanki NATO" i całego terytorium Sojuszu. "Bezpieczeństwo Polski ma ogromne znaczenie także dla naszego własnego bezpieczeństwa. W tych zimowych miesiącach ważne jest to, byśmy my, Niemcy i Polska wspierali ludzi w Ukrainie, aby rosyjska strategia, by atakować cywilną infrastrukturę, co ma zmęczyć ludność, doprowadzić do dalszych fal uchodźców - nie mogła się powieść" - powiedział.