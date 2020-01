Sto lat polskiego wzornictwa na wystawie w Toronto

W Toronto, podczas dorocznego festiwalu DesignTO, otwarta została wystawa Elementarz Polskiego Dizajnu. DesignTO jest największym wydarzeniem związanym z designem w Kanadzie.

Polska wystawa, która w Toronto przedstawiana jest jako The ABCs of Polish Design, pokazuje sto przedmiotów zaprojektowanych przez polskich designerów, sto ilustracji inspirowanych tymi przedmiotami i historii z nimi związanych. O polskim wzornictwie i polskich projektach opowiadała w sobotę gościom wernisażu kurator wystawy Ewa Solarz.

Elementarz Polskiego Dizajnu pokazuje nie tylko przedmioty tradycyjnie łączone z artystycznym wzornictwem, jak meble, szkło czy porcelana. Na wystawie są także dokonania polskich artystów typografii, od polskich czcionek drukarskich sprzed wojny do solidarycy autorstwa Jerzego Janiszewskiego. Są zabawki dla dzieci - od projektu drewnianego smoka wawelskiego Zofii Stryjeńskiej (z 1918 r, zaprojektowanego w ramach Stowarzyszenia Warsztatów Krakowskich), do gry ringo z czasów PRL. Są wymyślone w Polsce przedwojennej i PRL słodycze. Pokazano domowe lampy i wentylatory, aparaty fotograficzne i projektory, zdjęcia samochodów, które nigdy nie weszły do produkcji, jak Syrena Sport i Smyk, szybowce i lokomotywy. Są także logo - w tym murale z czasów PRL, znaki znanych programów telewizyjnych jak Pegaz, znaki graficzne sklepów jak Społem czy Pewex, a także współczesne oryginalne przetworzenia rzeczywistości przedwojennej i peerelowskiej przez młodych polskich designerów, oraz projekty już z XXI wieku.

Na wystawie pokazywane są zarówno przedmioty, które nigdy nie weszły do produkcji, jak i te, które znalazły się w sprzedaży. Przedmiotom pokazywanym na wystawie towarzyszą grafiki grupy współczesnych polskich artystów wizualnych. "Wystawa eksponuje powszechną obecność i konieczność designu w życiu każdego człowieka, czyli fakt, który jest często pomijany" - podkreślili organizatorzy.

Robyn Wilcox, szefowa programu DesignTO powiedziała, że festiwal zaczął czynić starania o sprowadzenie polskiej wystawy do Toronto dwa lata temu, co w końcu udało się dzięki pomocy Konsulatu Generalnego RP. Kanadyjski design rozwijał się także przy współudziale Polaków. Jednym z najważniejszych kanadyjskich designerów był Stefan Siwiński, urodzony w Polsce w 1918 r., który po służbie w kanadyjskiej armii podczas II wojny światowej w 1952 r., przeprowadził się do Toronto. W latach 60-ych zaprojektował słynne dziś fotele dla lotniska w Toronto. Znane są jego projekty dla m.in. Art Gallery of Ontario i kanadyjskich banków, a miłośnicy mebli z charakterem do dziś chętnie kupują krzesła o trzech nogach projektu Siwińskiego.

Organizatorem wystawy Elementarz Polskiego Dizajnu jest Instytut Adama Mickiewicza, jest ona częścią międzynarodowych wydarzeń kulturalnych zaprojektowanych na lata 2017 - 2022 w związku ze stuleciem niepodległości Polski w ramach Programu Niepodległa, a finansowanie zapewniło polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współorganizatorem w Toronto jest Konsulat Generalny RP. Koncepcja wystawy została przygotowana przez Studio projektowe Beton z Warszawy.

DesignTO, największe kanadyjskie wydarzenie związane z designem, jest organizowane w tym roku po raz dziesiąty. Festiwal - wystawa jest organizowana w stu różnych miejscach, od Gladstone Hotel, jednego z najbardziej znanych budynków w Toronto do małych galerii i witryn sklepowych. Do festiwalu włączono też odbywające się od lat targi dla przemysłu i biznesu związanego z wystrojem wnętrz. W ub.r. wystawy w ramach DesignTO odwiedziło ponad 150 tys. osób.

Z Toronto Anna Lach