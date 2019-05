Stolica Indonezji Dżakarta planuje ogromne inwestycje w infrastrukturę

Dżakarta planuje masową rozbudowę transportu publicznego i zaopatrzenia w wodę do 2030 roku. Ze względu na niewystarczające finansowanie publiczne projekty te mogą być realizowane wyłącznie z pomocą sektora prywatnego.

W ramach 10-letniego planu rozwoju Dżakarty do 2030 r. władze uruchomiły dziewięć dużych projektów o wartości 40 mld dolarów.

Dotyczą one transportu publicznego, takiego jak rozbudowa śródmiejskich linii kolejowych MRT i LRT.

Kolejne elementy to rozbudowa sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków oraz budowa 600 tys. mieszkań.

źródło: GTAI Opis projektu Koszt inwestycji w USD PPP Rozbudowa sieci metra (MRT) 223 km 15 mld tak Budowa 600 tys mieszkań 6,4 tak Ochrona przeciwpowodziowa i zaopatrzenie w wodę 5 tak Rozszerzenie stopnia oczyszczania ścieków do 81 proc.zaopatrzenia w ścieki 5 tak Rozbudowa podmiejskich linii kolejowych (LRT) do 116 km 4,3 tak Budowa 27-kilometrowego pierścienia kolejowego 1,9 tak Rozbudowa linii autobusowej transjakarta do 2 149 km. 0,7 tak Rozszerzenie dostępu do wody pitnej do 100-procentowego poziomu zaopatrzenia w wodę pitną 0,7 tak Rozbudowa floty minibusów do 20.000 pojazdów 0,3 nie

Jak wiele stolic Azji Południowo-Wschodniej, Dżakarta pilnie potrzebuje inwestycji w swoją nierozwiniętą infrastrukturę. Ruch drogowy w tej liczącej 10 milionów ludzi metropolii, otoczonej 30-milionową grupą mieszkańców przedmieść, jest ciągle utrudniony ze względu na korki. Każdego dnia do miasta wjeżdża nawet dziesięć milionów osób dojeżdżających do pracy. Ponadto tylko 64 proc. mieszkańców Dżakarty ma dostęp do czystej wody, co jest wynikiem niewiele lepszym od średniej krajowej. Tylko 75 procent ludzi ma dostęp do urządzeń sanitarnych. Według Bappenas, krajowej agencji planowania i inwestycji, sektor wodny powinien mieć pierwszeństwo przed innymi projektami infrastrukturalnymi.Mimo szybkiego rozwoju gospodarczego - 5,2 proc. w 2018 r - i dobrych perspektyw na przyszłość, finansowanie dużych projektów infrastrukturalnych nie zostało jeszcze zapewnione. Kwota 40 miliardów dolarów amerykańskich przewyższa możliwości budżetowe miasta, jak i całej federacji. Stąd Bappenas poszukuje partnerów do partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP; indonezyjski: KPBU). Osiem z dziewięciu wymienionych poniżej projektów infrastrukturalnych jest otwartych dla PPP.Inwestorów ma przyciągnąć indonezyjska spółka PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemenerinta) finansowana spoza środków budżetowych. W ramach PINA inwestorzy stają się współwłaścicielami aktywów infrastrukturalnych, co powinno umożliwić szybki i wysoki zwrot z kapitału. Punktem kontaktowym dla zainteresowanych inwestorów jest PINA Center for Private Investment w ramach Bappenas.Jak przykład skutecznego PPP podaje się zaangażowanie chińskiego Huatsing Housing Holding w budowę drogi płatnej, elektrowni węglowej, lotniska i kompleksu mieszkalnego. Innym przykładem jest współpraca indonezyjskiej firmy lotniczej RAI i ukraińskiej firmy inżynieryjnej Tucana Engineering w zakresie projektowania komponentów lotniczych.Czas pokaże, czy nowe zasady finansowania i podejście do PPP okażą się sukcesem w angażowaniu prywatnych środków w budowę infrastruktury. Dotychczas Indonezja miała raczej problemy z przyciągnięciem inwestorów ze względu na niejasne plany i okresy projektowe, którym trudno było sprostać. Z pewnością jednak działania inwestycyjne metropolii i rządu centralnego zasługują na uwagę polskich firm.Czytaj też: Indonezja spowalnia i zwiększa zachęty dla inwestorów