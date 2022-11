Drzwi do NATO pozostają otwarte; Rosja nie ma w tej sprawie prawa veta - powiedział we wtorek w Bukareszcie Jens Stoltenberg, sekretarz generalny Sojuszu, komentując przyłączenie się do NATO dwóch najnowszych członków - Macedonii Północnej oraz Czarnogóry.

"Putin doprowadził też do nadchodzącej akcesji Finlandii i Szwecji" ale nie ma w tej sprawie prawa veta "i to samo dotyczy Ukrainy" - przypomniał sekretarz generalny NATO.