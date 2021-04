Stoltenberg obiecuje bardziej ekologiczne NATO

Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg , w czwartek , podczas szczytu klimatycznego obiecał ,że NATO stanie się bardziej ekologiczne: «Moim celem jest, by tegoroczny szczyt NATO przyjął plan redukcji emisji przez wojsko."

Sojusz powinien w ten sposób przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej.Stoltenberg oczekuje, że szefowie rządów 30 krajów NATO przyjmą plan 14 czerwca na szczycie w Brukseli.

Stoltenberg powiedział, że NATO musi skupić się na zmianach klimatycznych i przyczynić się do redukcji emisja gazów cieplarnianych, opowiedział się za zmniejszeniem zależności NATO od paliw kopalnych, co , jego zdaniem, poprawi zdolność Paktu do działania i pomagania środowisku.

Stoltenberg powiedział, że siły alianckie już teraz dbają o redukcję emisji gazów cieplarnianych i wspierają ekspansję odnawialnych źródeł energii. Jako przykład podał użycie biopaliw w myśliwcach oraz integrację ogniw słonecznych w wyposażeniu bojowym żołnierzy.

Stoltenberg podkreślił, że "globalne ocieplenie czyni świat bardziej niebezpiecznym, i tym samym ma poważny wpływ na nasze bezpieczeństwo." Dlatego też jest tematem ważnym dla NATO - stwierdził.