Stoltenberg: przyjęcie Szwecji i Finlandii do NATO sprawi, że będą one bezpieczniejsze, a Sojusz - silniejszy

Przyjęcie Szwecji i Finlandii do NATO sprawi, że kraje te będą bezpieczniejsze, a Sojusz Północnoatlantycki stanie się silniejszy - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli we wtorek sekretarz generalny organizacji Jens Stoltenberg. "To historyczny dzień" - podkreślił.

"To historyczny dzień dla Finlandii, Szwecji, NATO i bezpieczeństwa euroatlantyckiego" - powiedział.

Stoltenberg podziękował Turcji za "konstruktywne podejście" w procesie akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. "Brutalna inwazja Rosji na Ukrainę położyła się cieniem na pokoju w Europie, dlatego ważne jest, byśmy byli razem w tym niebezpiecznym momencie naszej historii" - powiedział.