Stoltenberg: rozmowy z Rosją mogą utorować drogę do uniknięcia konfliktu

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej, że negocjacje w sprawie bezpieczeństwa między Rosją a Zachodem w tym tygodniu mogą nie rozwiązać wszystkich problemów, ale mogą utorować drogę do uniknięcia konfliktu.

"Nie sądzę, abyśmy mogli oczekiwać, że te spotkania rozwiążą wszystkie problemy. Mamy nadzieję, że możemy uzgodnić drogę naprzód, że możemy uzgodnić serię spotkań, że możemy uzgodnić proces " - powiedział szef NATO odnosząc się do odbywających się w tym tygodniu rozmów Zachodu z Rosją na temat bezpieczeństwa.

W konferencji wzięła udział wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olha Stefaniszyna, która w poniedziałek odwiedziła Kwaterę Główną NATO w Brukseli. "Wszyscy powinniśmy zdać sobie sprawę, że żądania Rosji wobec sojuszników nie mogą być traktowane jako pozycja negocjacyjna" - powiedziała dziennikarzom ukraińska wicepremier.

Ministrowie spraw zagranicznych państw NATO odbyli w piątek nadzwyczajne spotkanie online, aby omówić dalszą rozbudowę rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie i przy granicy z nią oraz implikacje tego dla bezpieczeństwa europejskiego.

Przemawiając po spotkaniu Stoltenberg powiedział, że agresywne działania Rosji poważnie podważają ład bezpieczeństwa w Europie.

"NATO pozostaje zaangażowane w nasze dwutorowe podejście do Rosji: silne odstraszanie i obronę w połączeniu ze znaczącym dialogiem. To pozytywny sygnał, że Rosja jest teraz przygotowana, aby usiąść do stołu i rozmawiać, ponieważ gdy napięcie jest wysokie, dialog jest jeszcze ważniejszy" - wskazał.

12 stycznia odbędzie się spotkanie Rady NATO-Rosja. "Zawsze jesteśmy gotowi wysłuchać rosyjskich obaw, a NATO dołoży wszelkich starań, aby znaleźć polityczną drogę naprzód. Aby jednak dialog był znaczący, musi również odnieść się do długotrwałych obaw członków Sojuszu dotyczących działań Rosji. Musi opierać się na podstawowych zasadach bezpieczeństwa europejskiego i odbywać się w porozumieniu z Ukrainą. Prowadzimy również ścisłe konsultacje z innymi kluczowymi partnerami, takimi jak Gruzja, Mołdawia, Finlandia i Szwecja, a także z Unią Europejską" - powiedział Stoltenberg.

Z Brukseli Łukasz Osiński