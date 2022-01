Stoltenberg: sojusznicy NATO wezwali Rosję do wycofania swoich sił z Gruzji, Mołdawii i Ukrainy

Szef NATO Jens Stoltenberg poinformował na konferencji w Brukseli, że sojusznicy NATO wezwali Rosję do wycofania swoich sił wojskowych z Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Podkreślił, że NATO stoi na stanowisku, że "nie będzie kompromisów w sprawie podstawowych zasad". Wskazał też, że koncepcja, iż rozszerzenie NATO jest działaniem agresywnym, jest całkowicie nieprawdziwa.

Szef NATO przekazał też, że zaproponował Rosji kolejne spotkania w tej sprawie, a Rosja odpowiedziała, że nie jest na to gotowa.

"NATO dało jasno do zrozumienia, że jesteśmy gotowi zaplanować serię spotkań dotyczących szerokiego zakresu różnych tematów, w tym pocisków i wzajemnej weryfikacji limitów pocisków w Europie. (...) Strona rosyjska dawała do zrozumienia, że nie jest na to gotowa" - powiedział po spotkaniu.

Wskazał jednocześnie, że obie strony przeprowadziły "otwartą dyskusję" na wiele tematów, a spotkanie było przydatne.