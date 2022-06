Stoltenberg: szczyt NATO w Madrycie ma historyczne znaczenie

Szczyt NATO w Madrycie ma historyczne znaczenie, ponieważ musimy dostosować Sojusz do nowych wyzwań bezpieczeństwa - powiedział w środę sekretarz generalny organizacji Jens Stoltenberg. W planach jest przyjęcie zaktualizowanej koncepcji strategicznej Sojuszu, a także rozpoczęcie procesu akcesyjnego Szwecji i Finlandii - przekazał.

"Nowy dokument strategiczny powinien zdefiniować rolę Sojuszu w dynamicznym, pełnym rywalizacji środowisku międzynarodowym. Tylko w pełni zjednoczeni możemy być zdolni do tego, by dostosowywać się do wymogów zmieniającego się świata" - ocenił sekretarz generalny w wypowiedzi otwierającej drugi dzień szczytu. Spotkanie potrwa do czwartku.

Szef NATO podkreślił, że w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainę dojdzie do zwiększenia liczebności sił szybkiego reagowania Sojuszu. Zapewnił także o kontynuacji wysiłków na rzecz wsparcia wojskowego dla Kijowa.

We wtorek Stoltenberg poinformował, że Turcja zgodziła się poprzeć członkostwo Finlandii i Szwecji w NATO w zamian za obietnicę wsparcia w walce z kurdyjską organizacją terrorystyczną PKK. Dodał, że Turcja, Finlandia i Szwecja podpisały memorandum, które odpowiada na obawy Turcji, w tym te związane z eksportem broni i zwalczaniem terroryzmu.

W poniedziałek sekretarz generalny zapowiedział zwiększenie liczebności sił wysokiej gotowości NATO do ponad 300 tys. Obecnie liczą one około 40 tys. żołnierzy.

W poprzedniej koncepcji strategicznej Sojuszu, przyjętej w 2010 roku, Rosja została określona mianem partnera. Potrzeba wypracowania nowego dokumentu jest związana z nową sytuacją bezpieczeństwa w Europie i na świecie po inwazji Kremla na Ukrainę.