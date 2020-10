Stoltenberg zapewnia, że NATO nadal będzie dążyć do zmniejszenia napięć między Grecja i Turcją

NATO będzie nadal dążyć do zmniejszenia napięć pomiędzy Grecja i Turcją - zapewnił w środę sekretarz generalny organizacji Jens Stoltenberg. Te dwa należące do Sojuszu kraje są skonfliktowane na tle dostępu do podmorskich zasobów energetycznych.

"Dla NATO ważne jest zmniejszenie napięć i unikanie jakichkolwiek incydentów pomiędzy krajami sojuszniczymi we wschodniej części Morza Śródziemnego" - powiedział w środę Stoltenberg na konferencji prasowej w Brukseli.

Grecja i Turcja zgodziły się prowadzić rozmowy techniczne w ramach NATO, by uniknąć przypadkowych starć na Morzu Śródziemnym. Stoltenberg podkreślił, że między obu krajami ustanowiono też gorącą linię z wykorzystaniem zabezpieczonych systemów komunikacji NATO, by strony mogły kontaktować się ze sobą w razie potrzeby 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Sekretarz generalny zaznaczył, że Sojusz chce wzmocnić mechanizm służący deeskalacji, by zminimalizować ryzyko incydentów, a jeśli takie miałaby miejsce, zapobiegać wymknięciu się ich spod kontroli.

"Będziemy dalej kontynuować te wysiłki. Mocno wierzymy, że wysiłki na rzec zażegnania konfliktu w ramach NATO, które są prowadzone w kwaterze głównej, pomagają we wsparciu niemieckich starań na rzecz ułatwiania rozmów obu stron" - mówił b. premier Norwegii.

Jak zaznaczył jest zaniepokojony sytuacją we Wschodniej części Morza Śródziemnego. Przekonywał, że nadszedł czas, by skupić się na zmniejszaniu napięć w regionie i to jest właśnie coś, co robi NATO.

Stoltenberg oświadczył, że Sojusz podziela swoje podejście do tej sytuacji z UE. Jak mówił jest w tej sprawie w regularnym kontakcie z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, szefową KE Ursulą von der Leyen, a także z wysokim przedstawicielem ds. polityki zagranicznej Josepem Borrelem oraz liderami krajów unijnych.

Konflikt między Grecją a Turcją, dotyczący praw do eksploatacji podwodnych złóż ropy i gazu na greckich wodach terytorialnych, nasilił się w ostatnim czasie, gdy turecki statek badawczy Oruc Reis podjął ponownie badania sejsmiczne we wschodniej części Morza Śródziemnego.

W wakacje w trakcie ćwiczeń wojskowych na otaczającym strefę wierceń akwenie doszło do zderzenia greckiego okrętu wojennego z tureckim. Odpowiedzialnością za tę kolizję Turcja obciążyła Grecję.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka