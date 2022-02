Stosunki handlowe pomiędzy Niemcami a Wielką Brytanią są coraz słabsze. I to pomimo ożywienia gospodarki światowej po pandemii koronawirusa. Sytuacja pogorszyła się po Brexicie - wynika z analizy przeprowadzonej przez federalną spółkę Germany Trade and Invest (GTAI). Import towarów brytyjskich spadł o 8,5 proc. a eksport niemieckich produktów do W. Brytanii spadł o 2,6 proc.

Ekspert GTAI Marc Lehnfeld zauważył, że Wielka Brytania spadła z siódmego miejsca na liście głównych partnerów handlowych Niemiec na dziesiąte. "Podczas gdy wskutek odbicia gospodarczego po pandemii obrót handlowy (Niemiec - PAP) ze wszystkimi innymi naszymi partnerami z pierwszej dziesiątki wzrósł niemal we wszystkich przypadkach do dwucyfrowych wartości, to w przypadku Wielkiej Brytanii spadł nawet o 4,6 proc." - wskazał.

Kwestia dotyczy zarówno eksportu, jak i importu. W 2021 r. do Niemiec przywożono o 8,5 proc. mniej towarów z Wielkiej Brytanii niż rok wcześniej a eksport z kolei spadł o 2,6 proc. Lehnfeld ostrzegł, że Wielka Brytania może wypaść z pierwszej dziesiątki partnerów gospodarczych Niemiec. Obecnie ma niewielką przewagę nad Czechami. "Niemiecko-czeski handel dla porównania rozwija się prężniej" - ocenił ekspert.

Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego, w 2021 r. eksport towarów niemieckich wzrósł o 14 proc. w stosunku do 2020 r., przez co osiągnął wartość prawie 1,38 mld euro - o 3,6 proc. więcej niż w 2019 r.

1 stycznia 2021 r. skończył się okres obowiązywania jednolitego rynku pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Jak zauważył dziennik "Der Spiegel" umowa handlowa dotycząca Brexitu zapewnia bezcłowość na większości obszarów Europy, ale sytuację komplikują większe wymogi biurokratyczne.