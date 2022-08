Strajk, długi i zablokowane przejęcie. Korea ratuje przemysł stoczniowy

Administracja wybranego w tym roku prezydenta Korei Yoon Suk-yeola chce wreszcie uporać się z problemami koreańskiego przemysłu stoczniowego. Zadanie nie jest łatwe, biorąc pod uwagę skalę problemów, które trapią koncerny stoczniowe, jak Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME).

Dotychczasowe próby sprzedaży pogrążonego w długach południowokoreańskiego koncernu stoczniowego Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) kończyły się fiaskiem.

Teraz jedna z rozważanych opcji zakłada podział DSME na dwie części odpowiadające za budowę - odpowiednio - okrętów wojennych i jednostek cywilnych.

Kolejnym krokiem byłaby sprzedaż każdej z nowych spółek.

Skąd tak duże zainteresowanie władz centralnych koncernem? Gdy Daewoo popadło w kryzys w roku 2000, państwowy Korea Development Bank (KDB) zaczął wspierać dział stoczniowy tego potentata.

Od tamtej pory państwo wpompowało w DSME przeszło 7 bilionów wonów (blisko 25 mld złotych). W rezultacie KDB posiada obecnie 55,7 proc. udziałów w DSME. Koncern nadal jednak pozostaje zadłużony, a władze z wielką chęcią pozbyłyby się tego problemu.

Ratowanie stoczniowego giganta

To zaś - wraz z zaostrzającą się konkurencją na rynku stoczniowym, przede wszystkim z Chinami - zrodziło pomysł konsolidacji południowokoreańskiego budownictwa okrętowego.

8 marca 2019 r. podano informację, że Hyundai Heavy Industries (HHI) wykupił pakiet większościowy DSME. Transakcja od samego początku budziła wiele kontrowersji. Gdyby doszła do skutku, powstałby gigant kontrolujący 80 proc. światowego segmentu budowy gazowców LNG.

Stąd sprawa przykuła uwagę nie tylko południowokoreańskiego urzędu antytrustowego i związków zawodowych, ale też Światowej Organizacji Handlu (WTO). Z powodu międzynarodowych umów handlowych los fuzji zależał też od stanowiska UE, Japonii, Chin i Singapuru. Ostatecznie to właśnie Bruksela zablokowała transakcję - w styczniu bieżącego roku.

Kryzys w Chinach może być szansą dla koreańskich producentów

Nie był to koniec problemów DSME. W ostatnich latach próby wyprowadzenia koncernu na prostą oznaczały zwolnienia i obniżki wynagrodzeń dla wielu podwykonawców. Doprowadziło to do strajku, który trwał 50 dni i spowodował poważne zaburzenia w produkcji, przynosząc straty 816,5 mld wonów (blisko 3 mld zł).

Ów strajk skłonił administrację prezydenta Yoona do podjęcia bardziej zdecydowanych działań. 19 sierpnia minister przemysłu Lee Chang-yang spotkał się z prezesami trzech największych krajowych koncernów stoczniowych: HHI, DSME i Samsung Heavy Industries. Nie wiadomo, o czym dokładnie rozmawiano. Resort w oficjalnym komunikacie stwierdził jedynie, że “korporacje i rządy muszą współpracować, aby jak najlepiej wykorzystać obecnie sprzyjające wiatry.”

Faktycznie, ciągłe lockdowny mocno uderzyły w chiński przemysł stoczniowy, pozwalając Koreańczykom zdobywać więcej zamówień. Konflikt wokół Ukrainy jeszcze przed wybuchem wojny na pełną skalę spowodował wzrost zainteresowania armatorów gazowcami LNG. Od tego czasu popyt na nie wzrasta.

Problematyczny plan ratunkowy

Jedna z rozważanych przez Seul opcji zakłada podział DSME na części odpowiadające za produkcję cywilną i wojskową. W grę wchodzi nawet skorzystanie z doświadczeń Korea Aerospace Industries (KAI), który powstał w 1999 r. z połączenia działów lotniczych Samsunga, Hyundaia i Daewoo.

Spekulacje mówią dziś o ewentualności sprzedania wojskowego działu DSME Hyundaiowi, a cywilnego któremuś z innych czeboli lub koncernowi stoczniowemu z zaprzyjaźnionego państwa.

Ta ostatnia opcja wydaje się jednak wątpliwa. W obliczu fuzji w chińskim i japońskim przemyśle stoczniowym także w Korei Południowej rośnie presja na konsolidację potencjału w krajowych rękach.

Rozbicie DSME nie będzie jednak proste - i nie chodzi tylko o protesty związków zawodowych. Opracowany przez koncern proces budowy okrętów wojennych i gazowców jest mocno zintegrowany, podział może zatem doprowadzić do obniżenia wydajności, a tym samym - konkurencyjności.

Pozostaje też problem długów i innych zobowiązań DSME, które na koniec czerwca przekroczyły 10 bilionów wonów (35,5 mld zł).

