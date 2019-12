Strajki nie tylko we Francji; w środę i czwartek protest kolejarzy w Belgii

Z powodu 24-godzinnego strajku, który zacznie się w Belgii w środę późnym wieczorem, pasażerów czekają poważne utrudnienia. Państwowy przewoźnik SNCB przekazał, że tylko jedna trzecia pociągów będzie jeździć normalnie; ma zorganizować transport zastępczy.

Pasażerom planującym podróż w czwartek zaleca się sprawdzenie, jeszcze zanim udadzą się na stację, czy ich pociąg faktycznie pojedzie. Składy, które ruszą w trasę, będą się zatrzymywać rzadziej lub w ogóle nie będą stawać na mniejszych stacjach.

Akcja ma się rozpocząć w środę o godzinie 22. Związkowcy domagają się wyższych płac, a także zobowiązania pracodawcy do utrzymania 36-godzinnego tygodnia pracy dla wszystkich zatrudnionych. W Belgii taki wymiar pracy jest normą, ale wiąże się z krótszym niż w Polsce czasem urlopu.

Strajki przede wszystkim w transporcie, w tym na kolei, odbywają się od dwóch tygodni w sąsiedniej Francji, co również wpływa na sytuację pasażerów w Belgii. W środę w trasy wyjechał co czwarty pociąg Transilien francuskich kolei SNCF, cztery na 10 pociągów pośpiesznych TER i średnio co trzeci pociąg wielkich prędkości TGV.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka