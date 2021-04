Strefa Gazy: Aktywista twierdzi, że Hamas zmusił go do rozwodu z córką działacza tej organizacji

Aktywista pokojowy z Gazy Rami Aman powiedział agencji AP, że był więziony i torturowany przez rządzącą tą częścią Autonomii Palestyńskiej radykalną organizację Hamas. Twierdzi, że zaproponowano mu zwolnienie z aresztu w zamian za rozwód z żoną, córką działacza Hamasu.

Agencja AP pisze, że poprzez rozwód Hamas najwidoczniej chciał rozwiać insynuacje, że córka funkcjonariusza tej organizacji mogła wspierać Amana w jego kontaktach z izraelskimi działaczami.

Wysoki rangą członek Hamasu, uważany za powiązanego ze sprawą, nie odpowiedział na wielokrotne prośby agencji o komentarz.

Wszystko zaczęło się w kwietniu 2020 r., gdy 39-letni Aman wraz z innymi członkami organizacji pokojowej Komitet Młodzieży Gazy spotkał się na Zoomie z kilkunastoma działaczami pokojowymi z Izraela - relacjonuje w czwartek jego historię AP.

Aman twierdzi, że chciał podzielić się doświadczeniem życia w "podwójnym lockdownie" w Gazie. Strefa Gazy rządzona jest przez Hamas, skonfliktowany z kierującą rządem Autonomii Palestyńskiej partią Fatah. Oddzielony od Zachodniego Brzegu skrawek lądu jest blokowany przez graniczący z nim Izrael i Egipt.

Fragmenty dwugodzinnej wideokonferencji Amana wyciekły do internetu. Wkrótce mężczyzna został zatrzymany przez wewnętrzną służbę bezpieczeństwa Hamasu i oskarżony o współpracę z Izraelem, która w Strefie Gazy karana jest śmiercią. Po wstępnych przesłuchaniach przeniesiono go do celi.

Dwa miesiące wcześniej aktywista ożenił się z córką przebywającego na wygnaniu w Egipcie działacza Hamasu. Żona uczestniczyła w kilku rozmowach grupy Amana z działaczami izraelskimi. Kobieta została wkrótce również aresztowana, a przesłuchujący jej męża oficerowie zaczęli namawiać go do zgody na rozwód.

Po dwóch miesiącach para mogła się zobaczyć. "To nie była kobieta, którą znałem. Była pełna słabości i strachu" - relacjonuje Aman. Mężczyzna spytał żonę, czy zgadza się na rozwód, odpowiedziała twierdząco, ale działacz twierdzi, że czuł, iż jest do tego przymuszana. Aman początkowo nie chciał się zgodzić na formalne rozstanie, ale po kilku kolejnych miesiącach ugiął się i podpisał papiery rozwodowe w zamian za obietnicę zwolnienia z aresztu.

Aktywista przebywał jednak w areszcie kolejne dwa miesiące, po których sąd skazał go na rok więzienia za "osłabianie ducha rewolucji", po czym wypuszczono go na wolność. Aman dowiedział się, że jego była już żona została wywieziona przez Hamas do Egiptu i przekazana mieszkającym tam krewnym, jak podejrzewa - wbrew jej woli.

Mężczyzna mówi, że działalność społeczną odłożył na razie na bok. "Teraz mam swoją osobistą walkę - wrócić do swojej żony" - stwierdza.

Agencja AP skontaktowała się z kobietą, która potwierdziła, że została zmuszona do rozwodu i chce powrotu męża.