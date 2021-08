Strefa Gazy: Hamas organizuje loterię, by zachęcić do szczepień przeciw Covid-19

W Strefie Gazy ruszy loteria, w której osoby zaszczepione przeciw Covid-19 będą mogły wygrać równowartość 2,6 tys. euro. Inicjatywa ma skłonić ludzi, by "ratowali swoje życie" - oznajmił w poniedziałek resort zdrowia palestyńskiej enklawy zarządzanej przez ruch Hamas.

Władze Strefy Gazy, gdzie ostatnio rośnie tempo zakażeń wariantem Delta koronawirusa, poinformowały ponadto, że szczepienia będą obowiązkowe dla wszystkich pracowników sektora publicznego.

Podobną decyzję podjęto już na Zachodnim Brzegu, gdzie również wykrywa się coraz więcej infekcji - przypomina AFP.

W liczącej ok. 2 mln mieszkańców Strefie Gazy do tej pory zaszczepiono w pełni około 135 tys. osób; władze enklawy otrzymały ok. 330 tys. dawek szczepionki, ale mieszkańcy regionu są nieufni wobec programu szczepień - wyjaśnia francuska agencja.

Loteria zorganizowana przez resort zdrowia jest przeznaczona dla osób w wieku 55 lat i starszych. Codziennie 10 zaszczepionych osób wygra nagrody stanowiące równowartość 170 euro. Po trzech miesiącach trzy świeżo zaszczepione osoby wygrają po 10 tys. szekli, czyli 2,6 tys. euro - poinformował rzecznik ministerstwa Aszraf al-Kodra.

W Strefie Gazy zdiagnozowano od początku pandemii 122 520 przypadków zakażenia koronawirusem, w związku z Covid-19 zmarło 1125 chorych.

Na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu Jordanu, gdzie mieszka około 2,8 mln Palestyńczyków, zmarło w tym okresie około 2,5 tys. osób i potwierdzono 204 700 przypadków koronawirusa.