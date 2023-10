Strefa Gazy: Hamas żąda uwolnienia wszystkich palestyńskich więźniów w Izraelu w zamian za zakładników

Hamas jest gotowy wypuścić zakładników, jeśli Izrael uwolni wszystkich palestyńskich więźniów – oświadczył w sobotę rzecznik zbrojnego skrzydła Hamasu, Brygad al-Kassam, Abu Obeida. Podejrzewa się, że w Strefie Gazy przetrzymywanych jest około 230 osób.

"Ceną za dużą liczbę wrogich zakładników, będących w naszych rękach, jest opróżnienie więzień ze wszystkich palestyńskich więźniów" - powiedział Obeida w kontrolowanej przez Hamas telewizji Al-Aksa, cytowany przez agencję AFP.

W kontekście spodziewanej operacji lądowej izraelskiej armii w Strefie Gazy rzecznik oświadczył, że Hamas "czeka na was" i wyraził przekonanie, że Izrael poniesie "olbrzymią porażkę" - przekazał portal Times of Israel.

Wśród osób uprowadzonych przez bojowników w czasie zaskakującego ataku 7 października są żołnierze, kobiety, dzieci i osoby starsze - wynika z relacji mediów.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu spotkał się w sobotę z krewnymi uprowadzonych i zapewnił, że państwo izraelskie "wykorzysta i wyczerpie każdą możliwość, by sprowadzić ich do domu". "Te wysiłki nie tylko nie ustały, ale trwają i nasiliły się" - dodał.

Po spotkaniu przedstawiciele rodzin porwanych zaapelowali do rządu o wymianę zakładników na palestyńskich więźniów. Przekonywali również Netanjahu, by nie podejmował operacji wojskowych mogących zagrozić ich krewnym przetrzymywanym w Strefie Gazy - podał Times of Israel.