Strefa Gazy: Izraelska armia: zabiliśmy 21 bojowników, którzy strzelali do żołnierzy ze szpitala Al-Kuds

Nasi żołnierze wyeliminowali 21 terrorystów, którzy wmieszali się w tłum cywilów i otworzyli ogień ze szpitala Al-Kuds w Gazie, drugiego pod względem wielkości szpitala w Strefie Gazy – ogłosiła w poniedziałek izraelska armia.

Bojownicy, którzy wmieszali się w grupę cywilów przy wejściu do szpitala, zaatakowali żołnierzy przy pomocy broni lekkiej i granatników przeciwpancernych - napisały Siły Obronne Izraela (Cahal).

Według oświadczenia siły izraelskie odpowiedziały ogniem, zabijając 21 bojowników, ale inni zdołali po wymianie ognia wycofać się do szpitala. Nie zginął ani nie został ranny żaden izraelski żołnierz, ale uszkodzony został czołg - dodano.

Nie jest jasne, czy w strzelaninie ucierpieli cywile - podkreślają media, w tym stacje CNN i Sky News.

Szpital Al-Kuds to drugi pod względem wielkości szpital w kontrolowanej przez Hamas Strefie Gazy. Palestyński Czerwony Półksiężyc (PCP) poinformował w niedzielę, że przestał on pracować z powodu braku zasilania i wyczerpania się paliwa do agregatów prądotwórczych, podobnie jak największy szpital strefy, Al-Szifa.

W poniedziałek PCP przekazał natomiast, że w pobliżu szpitala Al-Kuds trwała "intensywna wymiana ognia", a konwój humanitarny z asystą Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, który miał zabrać stamtąd pacjentów i personel, musiał zawrócić z powodu "nieustannego bombardowania i niebezpiecznej sytuacji" w okolicy - podała CNN.