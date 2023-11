Strefa Gazy: Lekarze bez Granic: ponad 20 tysięcy rannych nie może otrzymać należytej pomocy

W Strefie Gazy przebywa ponad 20 tysięcy rannych, którzy nie mogą być należycie leczeni - poinformowała w czwartek międzynarodowa organizacja Lekarze bez Granic. Wskazała, że z powodu braku prądu zamknięty został ostatni szpital, leczący pacjentów onkologicznych.

Był to szpital Przyjaźni Turecko-Palestyńskiej. Placówka została zamknięta w środę na skutek zniszczeń spowodowanych bombardowaniami oraz braku paliwa do generatorów prądu. "Z brakiem paliwa zmagają się również inne, jeszcze działające w Strefie szpitale, m.in. wspierany przez personel Lekarzy bez Granic szpital Szifa" - poinformowała organizacja w komunikacie prasowym.

Do szpitala Szifa, największego w mieście Gaza, napłynęła duża liczba ludzi rannych w wyniku izraelskiego ostrzału obozu dla uchodźców w mieście Dżabalija. Placówka jest przepełniona, brakuje leków, sprzętu medycznego i środków znieczulających - alarmują Lekarze Bez Granic.

Lekarka Lekarzy bez Granic Tanya Haj-Hassan, która wcześniej pracowała w Gazie, powiedziała telewizji CNN, że brak dostaw artykułów medycznych oznacza, iż lekarze w Gazie nie mają już "żadnych narzędzi nowoczesnej medycyny" do leczenia pacjentów. Wielu rannych to kobiety i dzieci z poważnymi ranami i oparzeniami.

Znajdujący się na północy Strefy Gazy Szpital Indonezyjski poinformował w czwartek rano, że został pozbawiony głównego generatora prądu. Również do tego szpitala trafili ranni z Dżabalii.

Armia izraelska nie zezwala na dostarczanie paliwa do Strefy Gazy, ponieważ jest ono wykorzystywane przez Hamas do walk z Izraelem. 29 października władze Strefy Gazy informowały, że zamknięto już co najmniej 30 szpitali i ośrodków zdrowia, ponieważ skończyły im się zapasy środków medycznych i paliwa.

Ambasador Izraela w Niemczech Ron Prosor poinformował w czwartek, że jego kraj zwrócił się do innych państw - m.in. Niemiec - o wysłanie statków-szpitali, gdzie trafiliby ranni Palestyńczycy, którym zezwolono na wyjazd ze Strefy Gazy do Egiptu. BBC informuje w czwartek o planach dalszej ewakuacji rannych Palestyńczyków przez przejście graniczne Rafah między Strefą Gazy i Egiptem. Ludzie ci mieliby być leczeni w szpitalach polowych w Egipcie. W środę przetransportowano tą drogą 45 osób - podała telewizja CNN.

Wojna w Strefie Gazy, rozpoczęta 7 października, gdy Izrael został zaatakowany przez palestyńską organizację terrorystyczną Hamas, trwa 27. dzień. Zginęło około 1,4 tys. obywateli Izraela i około 9 tys. mieszkańców Strefy Gazy.