Strefa Gazy: Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 830; ponad 4 tys. rannych

Liczba ofiar śmiertelnych nalotów i starć z siłami izraelskimi w Strefie Gazy wzrosła do 830, a rannych do 4250 - poinformował we wtorek palestyński resort zdrowia.

Jak podkreślono, aktualizację danych w sprawie liczby ofiar utrudniają problemy z internetem.

Izraelskie lotnictwo prowadzi bezprecedensowo intensywne ataki na Strefę Gazy, naloty powtarzane są co cztery godziny. Działania wojsk izraelskich są odpowiedzią na sobotni atak Hamasu na Izrael, w którym - wedłu najnowszych informacji władz izraelskich - zginęło ponad 1000 osób.

BBC podaje, że izraelskie siły zbrojne (IDF) kontynuują bombardowania w Strefie Gazy, gdzie w nocy z poniedziałku na wtorek zniszczonych zostało 200 celów. Reporter BBC przekazał, że są to najbardziej intensywne naloty od 20 lat, a zaatakowane rejony są zrównane z ziemią; według agencji Reutera IDF prowadzą najpoważniejsze ataki z powietrza w całej historii Izraela.