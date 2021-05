Strefa Gazy: Minister zdrowia: do 43 wzrosła liczba zabitych w izraelskich atakach

Do 43 wzrosła liczba zabitych od poniedziałku w izraelskich atakach lotniczych - podał w środę resort zdrowia Strefy Gazy. Szef rządzącego w tej enklawie Hamasu, Ismail Hanija, powiedział, że to ugrupowanie "jest gotowe" na eskalację ze strony Izraela.

Wśród zabitych jest 13 dzieci i trzy kobiety, blisko 300 osób zostało rannych - sprecyzował resort. Dotychczasowy bilans mówił o 35 ofiarach śmiertelnych.

W wyniku ostrzału rakietowego we wtorek i w środę ze Strefy Gazy śmierć poniosło pięcioro Izraelczyków, w tym trzy kobiety i dziecko, kilkadziesiąt osób zostało rannych - informuje agencja AP.

Lider Hamasu oświadczył we wtorek wieczorem w przemówieniu telewizyjnym, że Izrael ponosi całą odpowiedzialność za konsekwencje "wzniecenia ognia w Jerozolimie i (na terenie meczetu) Al-Aksa". Hanija przekazał mediatorom, że Hamas "jest gotowy", jeśli Izrael zwiększy swoje ataki na oblężoną Strefę Gazy - poinformowała w środę na swej stronie internetowej telewizja Al-Dżazira. "Jeśli oni (Izraelczycy) chcą eskalować (sytuację), opór jest gotowy; a jeśli chcą się zatrzymać, opór jest przygotowany" - powiedział Hanija, który obecnie mieszka poza Strefą Gazy. "To jest komunikat, który przekazaliśmy wszystkim stronom i każdemu, kto jest zaangażowany (w konflikt)" - wskazał szef Hamasu, odnosząc się do rozmów prowadzonych z regionalnymi przywódcami od czasu ostatniej eskalacji przemocy.

"Mamy prawo odpowiedzieć na izraelską ofensywę i chronić interesy naszego narodu tak długo, jak izraelska okupacja kontynuuje eskalację" - oświadczył Hanija. "Zwycięstwem" nazwał ostrzał rakietowy przeprowadzony we wtorek ze Strefy Gazy na Tel Awiw i inne obszary Izraela. Na koniec ponowił wezwanie do wszystkich Palestyńczyków do "zwarcia szeregów" i wezwał Autonomię Palestyńską do "zaprzestania współpracy w zakresie bezpieczeństwa" z Izraelem.

W środę izraelska armia poinformowała, że ponad 1000 rakiet zostało wystrzelonych od poniedziałku ze Strefy Gazy w kierunku Izraela, z czego 850 przechwyciła tarcza antyrakietowa lub spadło na Izrael, a 200 spadło po stronie palestyńskiej.

Al-Dżazira podała, że armia izraelska poinformowała, iż ok. 1500 rakiet zostało wystrzelonych z Gazy w kierunku różnych miejsc w Izraelu oraz, że zwiększyła siły w pobliżu wschodnich terenów enklawy.