Strefa Gazy: Osoby z obcymi obywatelstwami wciąż nie mogły wyjechać, mimo otwarcia przejścia granicznego z Egiptem

Przebywające w Strefie Gazy osoby z obywatelstwem USA i innych państw wciąż nie mogły w sobotę opuścić tego terytorium, mimo że przejście na granicy z Egiptem w Rafah zostało otwarte dla pierwszego konwoju z pomocą humanitarną – podał portal Times of Israel.

Portal zaznacza, że obecnie nie jest jasne, czy na wypuszczenie tych osób nie zgodził się kontrolujący Strefę Gazy Hamas, czy też władze Egiptu.

Ambasady poprosiły obywateli, aby były gotowości na granicy, ale w sobotę tłumy rozczarowanych Palestyńczyków z amerykańskimi, niemieckimi, brytyjskimi czy kanadyjskimi paszportami przez wiele godzin czekały na przejściu daremnie. Był to już co najmniej piąty taki przypadek w tym tygodniu - przekazał Times of Israel.

"Nie otwarto przejścia, cierpimy tak samo. Kontaktują się z nami, ale nic się nie zmienia" - powiedziała Dina al-Chatib, która ma obywatelstwo USA. Dodała, że jej rodzina jest zdesperowana, by się wydostać. "To nie jest jak poprzednie wojny. Nie ma prądu, wody, internetu, niczego" - zaznaczyła.