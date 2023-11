Strefa Gazy: Pierwsze ambulanse z rannymi wyjechały ze Strefy Gazy przez Rafah

Karetki pogotowia z rannymi zaczęły już opuszczać Strefę Gazy w kierunku Egiptu przez przejście w Rafah zgodnie z porozumieniem między Egiptem, Izraelem i Hamasem - poinformowały w środę agencje prasowe.

Dziennikarz AFP widział, jak na przejście wjeżdża od strony palestyńskiej co najmniej 40 ambulansów, z których każdy wiezie dwóch rannych.

Egipskie stacje telewizyjne transmitują na żywo wjazd ambulansów na teren Egiptu przez Rafah, które jest jedynym przejście granicznym Strefy Gazy nie kontrolowanym przez Izrael,tylko przez Egipt.

Izrael i Egipt ustaliły listę osób, którym będzie wolno wyjechać ze Strefy Gazy. Władze egipskie zapowiedziały, że z przejścia Rafah będzie mogło skorzystać blisko 90 palestyńskich rannych oraz prawie 450 osób o podwójnym obywatelstwie i posiadających zagraniczne paszporty. Już uprzedzono ambasady odpowiednich państw - powiedział zachodni urzędnik, na którego powołała się agencja Reutera.

Według SkyNews na przejściu po stronie egipskiej ustawiła się kolejka kilkudziesięciu egipskich ambulansów z pomocą.

Egipska telewizja podała, że ranni zostaną przewiezieni do prowincjonalnego szpitala w Szejk Zueid, odległego od Rafah o kilkanaście kilometrów, do szpitala w Al-Arisz oraz - w przypadku najciężej rannych - do Kairu.

Według Al-Dżaziry sytuacja na przejściu jest bardzo chaotyczna, gdyż ze Strefy Gazy usiłuje wydostać się wiele osób, których nie ma na liście. Część z nich czeka na szansę opuszczenia Strefy już od tygodni.