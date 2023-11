Strefa Gazy: Przejście w Rafah otwarte wyłącznie dla ewakuacji Egipcjan i obcokrajowców

Władze graniczne w kontrolowanej przez Hamas Strefie Gazy oświadczyły w poniedziałek, że przejście w Rafah na granicy z Egiptem jest ponownie otwarte wyłącznie w celu ewakuacji Egipcjan i obcokrajowców oraz osób posiadających podwójne obywatelstwo.

W komunikacie dodano, że zgodnie z decyzją władz egipskich osoby, które nie zostały umieszczone na specjalnej liście, nie będą mogły przekroczyć granicy.

Ewakuacja cudzoziemców przez przejście w Rafah rozpoczęła się w środę 1 listopada. Hamas zawiesił ją w sobotę po tym, jak Izrael odmówił zezwolenia rannym Palestyńczykom na wyjazd do egipskich szpitali. W niedzielę Egipt nie opublikował listy osób zaakceptowanych do ewakuacji, jak czynił to w poprzednich dniach.

Agencja AFP powiadomiła, że ponowne otwarcie przejścia nastąpiło po tym, jak Izrael wyraził zgodę, dzięki mediacji egipskiej, na przejazd do Egiptu 30 rannych osób. Według świadków po egipskiej stronie terminalu pojawiły się już karetki pogotowia, które miały jechać po rannych.

Do tej pory, według ONZ, Strefę Gazy przez przejście w Rafah opuściło około 1100 osób. Dane te obejmują cudzoziemców oraz rannych Palestyńczyków. Na ewakuację czeka 29 Polaków - przekazał w niedzielę wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.