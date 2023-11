Strefa Gazy: Według Hamasu w obozie Dżabalija zginęło we wtorek i środę 197 Palestyńczyków

W rezultacie izraelskich ataków we wtorek i środę na obóz uchodźców Dżabalija w Strefie Gazy zginęło co najmniej 195 Palestyńczyków ,777 zostało rannych a ok. 120 jest zaginionych - poinformowało cytowane przez Reutera biuro prasowe Hamasu. Prezydent USA wezwał w środę do "humanitarnej przerwy" w walkach.

Według biura prasowego Hamasu zaginieni najprawdopodobniej znajdują się pod gruzami zniszczonych budynków.

Strona izraelska twierdzi, że w atakach na obóz zginęło kilku przywódców Hamasu ukrywających się w podziemnych tunelach.

Jak poinformował resort spraw wewnętrznych Strefy Gazy, ataki na obóz we wtorek spowodowały gigantyczną eksplozję. Kilkuset ludzi zostało zabitych lub rannych, a 20 domów zostało całkowicie zniszczonych.

Prezydent USA Joe Biden wezwał w środę do "humanitarnej przerwy" w działaniach wojennych. "Nadszedł czas aby uwolnić jeńców" - dodał.