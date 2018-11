Strona chińska: jesteśmy gotowi do rozmów handlowych z USA

Wiceprezydent ChRL Wang Qishan oświadczył, że Chiny są gotowe wznowić negocjacje i znaleźć kompromisowe rozwiązanie sporu handlowego z USA.

Chiny i USA toczą spór celny, który chińskie władze określały jako największą wojnę handlową w historii gospodarki. Obie strony ocliły już wzajemny eksport wart miliardy dolarów rocznie.

O dalszych losach konfliktu może rozstrzygnąć planowane spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Chin Xi Jinpingiem w kuluarach szczytu G20 w Buenos Aires pod koniec listopada. Trump oświadczył, że liczy na "wspaniałą umowę" z Chinami, ale jednocześnie zagroził ocleniem całego chińskiego eksportu, jeśli do porozumienia nie dojdzie.



- Strona chińska jest gotowa na dyskusje z USA na tematy dotyczące obu krajów i na współpracę w poszukiwaniu rozwiązania kwestii handlu, które byłoby możliwe do zaakceptowania dla obu stron - powiedział wiceprezydent Wang podczas Bloomberg New Economy Forum w Singapurze.



- Zarówno Chiny, jak i USA chciałyby większej współpracy handlowej i gospodarczej - ocenił Wang, nazywany przez obserwatorów chińskiej polityki "strażakiem" ze względu na przypisywaną mu umiejętność radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.



- Negatywne podejście i gniew nie są dobrym sposobem mierzenia się z problemami, jakie wystąpiły w związku z globalizacją gospodarczą. Bariery i spory nie pomogą rozwiązać własnych problemów - przekonywał Wang.



Prezydent Xi zapewnił, że Chiny będą zmniejszały cła i otwierały swój rynek. W przemówieniu na otwarcie pierwszych chińskich targów importowych (CIIE) w Szanghaju nie wspomniał jednak wprost o wojnie celnej z USA ani o planowanym spotkaniu z Trumpem w Argentynie.



Xi obiecał natomiast przyspieszenie procesu otwierania chińskiego sektora edukacji, telekomunikacji i kultury na zagraniczne inwestycje, ochronę interesów działających w ChRL zagranicznych firm oraz sprawniejsze karanie za naruszanie praw własności intelektualnej.

