Strony internetowe nadal dostępne z niektórych miejsc, w tym z Polski

Strony internetowe m.in. brytyjskiego rządu, gazet z Wielkiej Brytanii, a także z innych krajów, które przestały działać we wtorek około południa, są dostępne z niektórych miejsc, w tym m.in. z Polski.

Problemy dotyczą m.in. brytyjskich dzienników "Financial Times", "The Guardian" i "The Independent", amerykańskiego "New York Times" i agencji Bloomberg, francuskiego "Le Monde", a także m.in. portali Reddit i eBay.

Po wejściu na ich strony internetowe ukazuje się komunikat "503 Service Unavailable".