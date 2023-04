Sudan: Armia i siły paramilitarne zgodziły się na kolejne zawieszenie broni

Sudańska armia i paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) zgodziły się w środę na kolejne 24-godzinne zawieszenie broni, które obowiązuje od godziny 18.00. Wcześniej już trzykrotnie ogłaszano rozejm, ale za każdym razem działania zbrojne między obiema stronami były szybko wznawiane.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Najpierw o zawieszeniu broni poinformowały RSF. "Potwierdzamy nasze pełne zaangażowanie w całkowite zawieszenie broni i mamy nadzieję, że druga strona będzie tego przestrzegać zgodnie z ogłoszonym terminem" - podały paramilitarne siły w komunikacie.

Następnie na rozejm zgodziła się armia rządowa. "Rozejm rozpocznie się o godzinie 18.00 i potrwa do 18.00 następnego dnia, aby ułatwić realizację działań humanitarnych, pod warunkiem, że druga strona będzie go przestrzegać" - napisano w komunikacie.

Wcześniej zawieszenie broni zapowiadano już trzykrotnie - najpierw w niedzielę, następnie w poniedziałek, a potem we wtorek, jednak działania zbrojne nie zostały przerwane.

W środę lokalne media informowały, że walki koncentrują się wokół siedziby dowództwa armii i międzynarodowego lotniska w Chartumie. Stolicę postanowiły opuścić tysiące mieszkańców tego miasta, niektórzy wyjeżdżali samochodami, inni szli pieszo, były wśród nich kobiety i dzieci.

Z opieką nad rannymi nie radzą sobie nieliczne działające w Chartumie szpitale, w których panują fatalne warunki - często brak jest prądu i wody. Na łóżkach leżą niepochowane ciała, kule przebijają okna, a przerażeni medycy trzymają się z daleka, gdy w pobliżu słychać odgłosy artylerii.

"Szpitale leczące rannych są nieliczne, z ograniczoną liczbą lekarzy, więc są przepełnione - powiedział Esraa Abou Shama, lekarz z ministerstwa zdrowia Sudanu - Poza tym nie wszyscy ranni mogą dotrzeć do szpitala pod ostrzałem... Naprawdę potrzebujemy otwarcia wszystkich szpitali publicznych i prywatnych, aby świadczyć usługi medyczne dla wszystkich rannych i dla innych pacjentów".

Minister obrony sąsiadującego z Sudanem Czadu Daoud Yaya Brahim poinformował w środę, że 320 sudańskich żołnierzy uciekających przed walkami przekroczyło w niedzielę granicę i poddało się czadyjskiej armii.

"Wkroczyli na nasze terytorium, wszyscy zostali rozbrojeni i aresztowani" - powiedział Brahim na konferencji prasowej - To 320 członków armii sudańskiej - żandarmi, policjanci i żołnierze - którzy boją się śmierci z rąk RSF i którzy poddali się naszym siłom".

Walki między siłami rządowymi SAF a paramilitarnymi RSF wybuchły w sobotę. W ramach proponowanych przez rząd zmian RSF miały zostać wcielone do regularnych sił zbrojnych. Generałowie nie mogli jednak zgodzić się co do terminu, w jakim miałoby to nastąpić, a polityczny spór przerodził się w starcia zbrojne.

Do tej pory w walkach zginęło co najmniej 270 osób, a ponad 2,6 tys. zostało rannych.