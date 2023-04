Sudan: Dowódca armii: zachowamy jedność kraju i wprowadzimy rządy cywilne

Przetrwamy te okropności i zachowamy jedność Sudanu - oświadczył w piątek dowódca sił rządowych generał Abdel Fattah al-Burhan w swoim pierwszym wystąpieniu od wybuchu walk w kraju niemal tydzień temu. Nie skomentował zapowiadanej przez paramilitarne RSF kolejnej próby rozejmu.

"Jesteśmy przekonani, że przetrwamy te okropności, wykorzystując nasze wyszkolenie, wiedzę i siłę, zachowując bezpieczeństwo i jedność kraju, co pozwoli na to, aby zaufano nam w dążeniach do bezpiecznego przejścia do rządów cywilnych" - powiedział al-Burhan w nagraniu wideo, na jakie powołała się agencja AP.

Rywal dowódcy sudańskiej armii generał Mohamed Hamdan Dagalo, lider Sił Szybkiego Wsparcia (RSF), poinformował w czwartek, że od godz. 6 rano w piątek ma obowiązywać zawieszenie broni. Ma ono na celu utworzenie korytarzy humanitarnych dla ewakuacji cywilów. Tego dnia muzułmanie obchodzą też Id al-Fitr - święto, które zamyka święty miesiąc ramadan.

Podejmowano już kilka prób rozejmu w celu ewakuacji cywilów i zabrania ciał zabitych z ulic, jednak żadna z nich nie zakończyła się sukcesem, a do walk powrócono po krótkim okresie względnego spokoju.

Od momentu przejęcia kontroli w Sudanie w październiku 2021 w wyniku zamachu stanu al-Burhan i Dagalo regularnie obiecywali wprowadzenie w kraju rządów cywilnych. Obaj jednak nie zdołali podpisać porozumień politycznych, na mocy których ich instytucje utraciłyby władzę, co otworzyłoby drogę do demokratycznych wyborów.

W czwartek sudańska armia odmówiła negocjacji z RSF, stwierdzając, że może zaakceptować jedynie poddanie się paramilitarnych sił pod przywództwem Dagalo. Obie strony dalej walczyły w stolicy Chartumie, który zwykle omijają konflikty zbrojne i w innych miejscach kraju.

Według źródeł CNN rosyjska najemnicza Grupa Wagnera wspiera RSF i dostarcza im amunicję. W sąsiedniej Libii, gdzie popierany przez Grupę Wagnera generał Chalifa Haftar kontroluje rozległe obszary kraju, zdjęcia satelitarne potwierdzają niezwykły wzrost aktywności w bazach rosyjskich najemników. Haftar zaprzeczał, jakoby miał popierać którąkolwiek ze stron konfliktu w Sudanie.

Zarówno armia Sudanu (SAF), jak i RSF mają za sobą długą historię łamania praw człowieka - podkreśla Associated Press.