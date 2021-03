Sudan: Media: pilot zawrócił samolot po tym, jak został zaatakowany przez kota

Pilot samolotu sudańskich linii lotniczych Tarco Aviation został w czasie lotu zaatakowany przez kota i zawrócił maszynę na lotnisko w Chartumie - poinformowały lokalne media.

Do incydentu doszło w ubiegłym tygodniu, pół godziny po tym, jak samolot Tarco Aviation lecący do stolicy Kataru Ad-Dauhy wystartował z Chartumu. Według serwisu Al Sudani kot pojawił się w kokpicie i zaatakował pilota, zmuszając go do powrotu na lotnisko w stolicy Sudanu.

Dochodzenie przeprowadzone przez linie lotnicze wykazało, że kot prawdopodobnie wszedł do samolotu w czasie prac porządkowych lub przeglądu technicznego maszyny w hangarze.

Media nie podały informacji o stanie pilota oraz liczbie pasażerów na pokładzie samolotu. Nie poinformowały także, co stało się z kotem i czy zwierzę miało właściciela.