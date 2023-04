Sudan: Mimo zawieszenia broni nie udało się ewakuować cywilów ani zabrać zwłok leżących na ulicach

Przez pierwszych kilka godzin po rozpoczęciu zapowiadanego zawieszenia broni o godz. 18 w środę walki w Sudanie między siłami rządowymi a paramilitarnymi RSF stały się mniej intensywne, jednak w Chartumie dochodziło do sporadycznych starć, a organizacje pomocy humanitarnej stwierdziły, że sytuacja nie zezwoliła na bezpieczną ewakuację cywilów, nie można też było zabrać zwłok leżących na ulicach - podała agencja AP.

Żadna ze stron konfliktu nie zagwarantowała nam możliwości działania, nie mogliśmy wysłać medyków ani karetek pogotowia - przekazali przedstawiciele sudańskiego Stowarzyszenia Medycznego.

Mieszkańcom stolicy, którzy ukrywają się w swoich domach przed strzelaninami na ulicach, brakuje żywności i innych zapasów. Wiele szpitali zostało zniszczonych lub są przepełnione rannymi. W funkcjonujących szpitalach pracuje wyczerpany personel.

Od soboty, gdy wybuchły walki między dwiema stronami, wywołane politycznym sporem dotyczącym włączenia RSF do regularnych sił zbrojnych, organizacje humanitarne proszą o rozejm, który umożliwiłby im dotarcie do rannych, ewakuację cywilów i zebranie zwłok, które leżą na ulicach. Próbę podejmowano już czterokrotnie, jednak zwykle, po krótkim okresie względnego spokoju, strony konfliktu powracały do walk, w których wykorzystywane są czołgi i dochodzi do ataków powietrznych.

W ciągu ostatnich pięciu dni zginęło blisko 300 osób, a ponad 3 tys. zostało rannych jak wynika z danych ONZ. Liczby te mogą być o wiele wyższe, ponieważ ciała, które leżą na ulicach nie mogą zostać policzone. Sudańskie Stowarzyszenie Medyczne przekazało we wtorek, że zginęło co najmniej 174 cywilów. Na razie nie są dostępne nowsze dane.

Po tym jak we wtorek wieczorem kolejne zapowiadane zawieszenie broni nie doszło do skutku, setki osób próbowały uciekać ze stolicy, która stała się areną walk.

Armia Sudanu poinformowała w czwartek, że 177 żołnierzy egipskich, którzy w momencie wybuchu walk przebywali w Sudanie na wspólnych ćwiczeniach, zostali z sukcesem ewakuowani do kraju.

Również w czwartek generał Chalifa Haftar, ważna postać libijskiej sceny politycznej, który przy wsparciu CIA założył paramilitarną organizację dążącą do obalenia libijskiego dyktatora Muammara Kadafiego, zaprzeczył, jakoby oferował wsparcie jednej ze stron konfliktu w Sudanie. Jego biuro zapewniło, że Libijska Armia Narodowa (LNA), której dowodzi Haftar, jest gotowa do odegrania roli mediatora między siłami zbrojnymi Sudanu a RSF.

Na początku tego tygodnia reporterka stacji CNN Nima Elbagir stwierdziła, że obecny konflikt to "rezultat rosyjskiej walki o wpływy i wykorzystywania (przez Rosję) sudańskich zasobów złota".

Walki trwają zarówno w Chartumie, jak i w sąsiednim mieście Omdurman i w innych regionach kraju, takich jak Darfur oraz obszary północnego i wschodniego Sudanu, w pobliżu granic z Egiptem i Etiopią.

Konflikt zniweczył nadzieje na rozwój demokracji w Sudanie i może odegrać ważną rolę w regionalnej rywalizacji między Rosją a Stanami Zjednoczonymi - oceniła agencja Reutera. Sudan położony jest w strategicznym miejscu między Egiptem, Arabią Saudyjską i Etiopią - zauważył Reuters. Ministerstwo obrony sąsiedniego Czadu przekazało, że przez granice kraju przechodzą "tysiące uchodźców, szukających schronienia", którzy uciekają przed konfliktem w Sudanie.