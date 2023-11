Sudan: Około 700 osób zginęło w Zachodnim Darfurze w starciach między Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) a sudańskim wojskiem

W stolicy sudańskiego regionu Darfur Zachodni, Al-Dżunajnie, 4 i 5 listopada w starciach między Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) a wojskiem zginęło około 700 osób, blisko sto zostało rannych, a 300 uznano za zaginione - poinformowała we wtorek Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM).

Walki między paramilitarnymi jednostkami RSF a sudańskim wojskiem trwają od kwietnia. W środę Reuters podał, że w Darfurze ponownie nasila się od początku miesiąca fala przemocy i mordów o podłożu etnicznym; mieszkańcy regionu uciekają do Czadu, odkąd siły RSF przejęły kontrolę nad główną bazą sudańskiego wojska w Al-Dżunajnie.

Sieć CNN ustaliła w sierpniu, że w czerwcu w Darfurze Zachodnim dokonano masakry ponad tysiąca cywilów, którzy uciekali przed konfliktem; mordy miały podłoże etniczne i zostały dokonane przez arabskie RSF i sprzymierzone z nimi bojówki na czarnej ludności. Masakra trwała od 15 do 17 czerwca.

Reuters informował wielokrotnie, że od kwietnia do czerwca RSF i sprzymierzone z nimi arabskie milicje przeprowadzały systematyczne ataki wymierzone w stanowiącą w Al-Dżunajnie większość grupę etniczną Masalitów. Plemienni przywódcy arabscy zaprzeczają, że ich milicje biorą udział w czystkach etnicznych, a przedstawiciele RSF deklarują, że nie biorą udziału w walkach, które nazywają konfliktami plemiennymi - przypomina agencja.

Organizacja Lekarze Bez Granic poinformowała, że w pierwszych dniach listopada liczba uchodźców z Sudanu, w tym przede wszystkim kobiet i dzieci, którzy przedostali się do Czadu, wzrosła do 7 tys. Według pracowników ONZ do kraju tego usiłowało uciec z Sudanu znacznie więcej ludzi, ale są oni zatrzymywani przez bojowników RSF, którzy domagają się od nich pieniędzy.

Darfur został spustoszony w przeszłości przez trwające dziesięciolecia czystki etniczne. Na ich czele stał Mohamed Hamdan Dagalo - przywódca arabskich Dżandżawidów, a obecnie dowódca RSF.