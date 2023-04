Sudan: Organizacja lekarzy: w starciach zbrojnych zginęło co najmniej 25 osób, a 183 zostały ranne

W wyniku starć, które wybuchły w sobotę między armią rządową a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) w stolicy Sudanu Chartumie i kilku innych miejscach w kraju, zginęły co najmniej 25 osoby, a 183 zostały ranne - podało sudańskie Stowarzyszenie Medyczne. Szef ONZ wezwał do deeskalacji.

Organizacja sudańskich medyków, którą cytuje Reuters, nie była w stanie określić, czy wszystkie ofiary to cywile.

Sekretarz generalny Antonio Guterres wezwał w sobotę do natychmiastowego zakończenia walk - poinformował na Twitterze jego rzecznik. W komunikacie przekazano, że Guterres zaapelował w sobotę do rządzącego de facto Sudanem Abdela Fattah al-Burhane oraz lidera RSF Mohammeda Hamdane Daglo do natychmiastowego zaprzestania przemocy i powrotu do dialogu.

Sudańskie siły powietrzne wezwały w sobotę obywateli do pozostania w domach, ponieważ "dokonują z powietrza pełnego przeglądu aktywności" RSF.

Reuters poinformował, powołując się na naocznych świadków, że armia sudańska przeprowadziła w niedzielę w nocy ataki lotnicze na bazę należącą do RSF w Omdurmanie, który jest największym miastem w kraju.

W prowincji Chartum ogłoszono niedzielę jako dzień wolny i zamknięto szkoły, banki oraz biura aministracji rządowej.

Armia podlega wojskowemu rządowi Sudanu, na którego czele stoi generał Abdel Fattah Al-Burhan, natomiast Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) - wiceprezydentowi, generałowi Mohammadowi Hamdanowi Dagalo. W ramach proponowanych przez rząd zmian RSF miały zostać wcielone do regularnych sił zbrojnych, ale generałowie nie mogą się zgodzić co do terminu, w jakim ma to nastąpić, a spór przerodził się w walkę zbrojną - przekazała BBC.

Portal Al Jazeera poinformował, że po dniu ciężkich walk, wojsko wykluczyło negocjacje z RSF, wzywając w zamian do likwidacji tego, co nazwało "zbuntowaną milicją".