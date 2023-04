Sudan: Paramilitarne RSF: walczymy o demokrację w naszym kraju

Walczymy o prawa naszych ludzi i o demokratyczną transformację w Sudanie - oświadczyły we wtorek paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF). W kraju od kilku dni trwają walki między RSF a wojskami rządowymi, w wyniku których giną cywile i ostrzeliwane są szpitale.

"Nowa rewolucja dalej próbuje osiągnąć swoje szlachetne cele, z których najważniejszym jest stworzenie rządu cywilnego, który poprowadzi nas do prawdziwej, demokratycznej przemiany" - stwierdziły RSF, cytowane przez agencję Reutera.

W Sudanie od soboty trwają walki między dowodzonymi przez generała Abdela Fattaha al-Burhana wojskami rządowymi a RSF, którymi dowodzi jego zastępca generał Mohammad Hamdan Dagalo. Nie jest jasne, kto obecnie sprawuje władzę w państwie. Społeczność międzynarodowa nawołuje do natychmiastowego zakończenia walk. W poniedziałek ostrzelano amerykański konwój dyplomatyczny.

Areną walk jest przede wszystkim stolica kraju Chartum. Od ponad trzech dni studenci ze stołecznego uniwersytetu są uwięzieni na terenie kampusu, ponieważ wokół budynków trwa niemal nieustanny ostrzał - informuje CNN. Uniwersytet jest szczególnie narażony ze względu na to, że znajduje się niedaleko siedziby Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych. Samoloty bojowe latają nad uczelnią, a pobliskie budynki płoną po ostrzałach.

"To straszne, że nasz kraj zmienia się w ciągu jednej nocy w pole walki" - skomentował dla CNN 23-letni Al-Muzafar Faruk, jeden z 89 studentów i pracowników, którzy schronili się w bibliotece uniwersytetu.

Jeden ze studentów zginął, gdy próbował przybiec do biblioteki z pobliskiego budynku, co potwierdziły władze uniwersytetu we wpisie na Facebooku. W oddzielnej informacji wezwano organizacje humanitarne do pomocy w ewakuacji osób uwięzionych na kampusie.

Generałowie Burhan i Dagalo wzajemnie obwiniają się o podżeganie do walk i łamanie zasad zawieszenia broni. "W tym samym czasie cenę płacą cywile, co najmniej 180 osób zginęło a 1800 zostało rannych" - podkreśla CNN.

"Widzę dym unoszący się z innych budynków. I słyszę wybuchy, ciężkie ostrzały na zewnątrz. Ulice są całkowicie puste" - powiedział przebywający w Chartumie pracownik Czerwonego Kryża Germain Mwehu.

"Widziałem rodziny z dziećmi, dzieci płaczące w czasie nalotów, przerażone dzieci" - opisał Mwehu, dodając, że cywile nie mają dostępu do wody i leków z powodu wciąż trwających walk. Wśród zabitych są dzieci. Sześciolatek zmarł w poniedziałek po tym, jak RSF ostrzelały szpital w Chartumie i zniszczyły oddział położniczy. Lekarze byli zmuszeni do ewakuacji, pozostawiając pacjentów, w tym noworodki - opisuje CNN.

Wedle sudańskiego Stowarzyszenia Lekarzy, co najmniej sześć szpitali zostało ostrzelanych przez obie strony konfliktu. Siły rządowe i RSF dwukrotnie zgadzały się na tymczasowe zawieszenie broni - w niedzielę i poniedziałek - jednak po chwili walki wybuchały na powrót - powiedział przedstawiciel ONZ Volker Perthes.

Reporterzy CNN rozmawiali w poniedziałek po południu z Burhanem, który stwierdził, że Dagalo po raz drugi naruszył zasady zawieszenia broni. RSF odrzuciły oskarżenia, twierdząc, że próbowały przestrzegać rozejmu, ale siły rządowe "strzelają dalej, co nie pozostawia innego wyboru, jak tylko odpowiadać ogniem".

Starcia są kontynuowane pomimo wielokrotnych wezwań międzynarodowych o zakończenie walk oraz do zawieszenia broni i umożliwienia ewakuacji cywilów. Walki rozprzestrzeniły się również na leżący na zachodzie kraju region Darfuru oraz obszary północnego i wschodniego Sudanu, w pobliżu granic z Egiptem i Etiopią.