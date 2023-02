Sudan Płd.: Papież na ekumenicznej modlitwie o miłosierdzie dla kraju

Papież Franciszek, składający wizytę w Sudanie Południowym, uczestniczył w sobotę w Dżubie w modlitwie ekumenicznej o miłosierdzie dla tego kraju, jednego z najbiedniejszych na świecie i wstrząsanego konfliktami oraz przemocą.

W modlitwie udział wzięli towarzyszący papieżowi w pielgrzymce anglikański arcybiskup Canterbury Justin Welby i moderator Zgromadzenia Ogólnego Kościoła Szkocji pastor Iain Greenshields.

Wydarzenie to odbyło się w stołecznym mauzoleum Johna Garanga, pierwszego prezydenta autonomicznego regionu Sudanu Południowego, który zginął w 2005 roku w wypadku śmigłowca. Na modlitwie zgromadziło się około 50 tysięcy osób.

Franciszek podkreślił w przemówieniu, że "wielkie zaangażowanie wspólnot chrześcijańskich w promocję człowieka, solidarność i pokój byłoby daremne bez modlitwy. Nie możemy bowiem krzewić pokoju nie przywołując wczesnej Jezusa, Księcia Pokoju".

Przypomniał tragiczną historię utworzonego w 2011 roku państwa, naznaczoną przez wojnę i katastrofalne powodzie.

Papież wezwał do modlitwy o to, aby Sudan Południowy "mógł spokojnie i sprawiedliwie dysponować żyzną i bogatą ziemią, którą posiada, i aby napełnił go pokój".

"Ten kto nazywa siebie chrześcijaninem, musi wybrać, po której stronie stanąć. Ten, kto idzie za Chrystusem, zawsze wybiera pokój; ten, kto rozpętuje wojnę i przemoc, zdradza Pana i wyrzeka się jego Ewangelii" - mówił Franciszek.

Apelował o braterską jedność między chrześcijanami i rozpowszechnianie w społeczeństwie orędzia pokoju. Jak mówił "do szerzenia Jezusowego stylu niestosowania przemocy, aby w tych, którzy deklarują się jako wierzący, nie było już miejsca na kulturę opartą na duchu zemsty; aby Ewangelia nie była tylko pięknym dyskursem religijnym, ale proroctwem, które urzeczywistnia się w dziejach".

Franciszek prosił chrześcijan o wysiłki na rzecz tego, by świadectwo jedności wierzących oddziaływało na lud. "Czynicie to już w wielu dziedzinach, myślę zwłaszcza o zdrowiu, edukacji, działalności charytatywnej: ileż pilnej i niezbędnej pomocy niesiecie ludności" - odnotował.

Dziękując za to papież dodał: "Czyńcie tak nadal: nigdy jako konkurenci, ale jako członkowie rodziny".

W niedzielę na terenie mauzoleum Franciszek odprawi mszę, która będzie ostatnim punktem jego wizyty w Afryce.