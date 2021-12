Sudan: Policja rozpędza demonstrantów gazem łzawiącym

Protestujący, po raz drugi w tym tygodniu, przeciwko rządom armii mimo ataków policji gazem łzawiącym dotarli w sobotę w pobliże pałacu prezydenckiego w stolicy Sudanu ale zostali zmuszeni do odwrotu.

Centralny Komitet Lekarzy Sudańskich poinformował, że podczas sobotniego protestu rannych zostało 178 osób, a osiem ma rany postrzałowe.

W oddzielnych oświadczeniach komitet poinformował, że siły bezpieczeństwa weszły do szpitali w Chartumie i w Port Sudan.

Protesty przeciwko puczowi trwają nawet po tym, jak Abdallah Hamdok w ubiegłym miesiącu został przywrócony na stanowisko premiera. Demonstranci domagają się, aby wojsko nie odgrywało żadnej roli w rządzeniu państwem w okresie poprzedzającym wolne wybory.

Tydzień temu demonstranci rozpoczęli strajk okupacyjny pod bramami pałacu ale zostali rozproszeni.

Usługi internetowe w stolicy zostały zakłócone, a mieszkańcy nie mogli korzystać z sieci telefonicznych, informują świadkowie.Żołnierze i siły bezpieczeństwa zablokowali drogi prowadzące do mostów łączących Chartum z Omdurmanem, jego siostrzanym miastem po drugiej stronie Nilu.

Specjalny przedstawiciel ONZ w Sudanie Volker Perthes wezwał władze sudańskie, by nie przeszkadzały sobotnim demonstracjom."Wolność słowa jest prawem człowieka. Obejmuje to pełny dostęp do Internetu. Zgodnie z międzynarodowymi konwencjami nikt nie powinien być aresztowany za zamiar pokojowego protestu" - powiedział Perthes.

Jak informuje Reuter powołujący się na świadków , w sobotę rano w pobliżu biur sił pokojowych UNAMID w Darfurze słychać było strzały z broni palnej.

W ubiegłą niedzielę setki tysięcy ludzi przemaszerowało do pałacu prezydenckiego, a siły bezpieczeństwa rozproszyły protestujących gazem łzawiącym i granatami ogłuszającymi.

Czterdzieści osiem osób zostało zabitych podczas tłumienia przez policję , wojsko i służby specjalne społecznych protestów przeciwko zamachowi stanu, poinformował Centralny Komitet Lekarzy Sudańskich.