Sudan: Pracownik organizacji humanitarnej zginął, usiłując wywieźć rodzinę z rejonu walk

Pracownik organizacji humanitarnej zginął w piątek w pobliżu miasta El Obeid, na południowy zachód od Chartumu. Jego samochód przypadkowo znalazł się na linii ognia, kiedy usiłował wywieźć rodzinę w bezpieczne miejsce - poinformowała agencja Reutera, powołując się na dyrektora generalnego Organizacji d.s. Migracji (IOM), Antonio Vitorino.

To już czwarty pracownik ONZ, który zginął od czasu wybuchu starć pomiędzy wojskiem i siłami paramilitarnymi.

Od piątkowego poranku, kiedy zaczyna się muzułmańskie święto Id al-Fitr, wieńczące święty miesiąc ramadan, miał obowiązywać rozejm, by umożliwić ewakuację cywilów. Jednak walki nie ustały. W starciach zginęło dotąd ponad 400 ludzi, a jak twierdzi Światowa Organizacja Zdrowia, rannych zostało już 3,500 osób. Stowarzyszenie sudańskich lekarzy poinformowało, że w rejonach walk nie działa 70 proc. szpitali, a ONZ zwróciła uwagę, że około 20 tysięcy Sudańczyków, głównie kobiet i dzieci, uciekło przed walkami do Czadu.

W piątek generał armii Abdel Fattah Burhan w pierwszym od rozpoczęciu walk przemówieniu zapowiedział, że armia zapewni Sudańczykom "bezpieczne przejście do rządów cywilnych". Od momentu przejęcia kontroli w Sudanie w październiku 2021 r. w wyniku zamachu stanu zarówno al-Burhan, jak i jego konkurent Mohamed Hamdan Dagalo, lider paramilitarnych Sił Szybkiego Wsparcia, składali już jednak takie obietnice. Nie zdołali mimo tego podpisać porozumień politycznych, na mocy których wojskowi utraciliby władzę, co otworzyłoby drogę do demokratycznych wyborów.