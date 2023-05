Sudan: Przywódca kraju zażądał odwołania wysłannika ONZ

Przywódca Sudanu generał Abdel Fattah Al-Burhan zażądał wycofania z kraju specjalnego wysłannika ONZ Volkera Perthesa, ponieważ ma on być "stronniczy" w toczącym się konflikcie między wojskami rządowymi a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) - podała w sobotę agencja AP.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres "był zszokowany" żądaniami generała i podkreślił swoje pełne zaufanie do Perthesa - skomentował sytuację rzecznik ONZ Stephane Dujarric.

Z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez agencję AP wynika, że zdaniem stojącego na czele wojskowego rządu generała Burhana działania Perthesa "przyczyniły się do rozpalenia konfliktu między walczącymi stronami". Associated Press przypomina, że przed rokiem Burhan oskarżał Perthesa również o "przekraczanie mandatu ONZ i rażące wtrącanie się w sprawy Sudanu", a nawet groził wydaleniem go z kraju.

Od połowy kwietnia w Sudanie trwają walki między regularną armią i RSF, które w 2021 roku wspólnie obaliły prozachodni rząd w Chartumie. Po przejęciu władzy przywódcy obu walczących obecnie stron - Al-Burhan i lider RSF generał Mohamed Hamdan Dagalo - zapowiadali wprowadzenie w kraju rządów cywilnych. W ramach proponowanych przez rząd zmian RSF miały zostać wcielone do regularnych sił zbrojnych. Generałowie nie mogli jednak zgodzić się co do terminu, w jakim miałoby to nastąpić, a polityczny spór przerodził się w starcia zbrojne. Zginęło kilkaset osób, a ponad 1,3 mln Sudańczyków musiało uciekać z domów; 300 tys. z nich znalazło się za granicami kraju.