Sudan: Resort: premier przeniesiony w nieznane miejsce po odmowie poparcia puczu

Premier Sudanu Abdalla Hamduk został przeniesiony w nieznane miejsce, gdy odmówił wydania oświadczenia, w którym miał poprzeć trwający pucz wojskowy - poinformowało w poniedziałek ministerstwo informacji. Puczyści przypuścili także szturm na siedzibę sudańskiego radia i telewizji - dodano.

Wcześniej tego dnia siły wojskowe umieściły Hamduka w areszcie domowym, gdzie wywierano na niego presję, by udzielił przewrotowi poparcia - przekazał resort. Według ministerstwa szef rządu zaapelował do Sudańczyków, by w sposób pokojowy sprzeciwiali się próbie puczu i "bronili swojej rewolucji".

To samo źródło poinformowało o wojskowym szturmie na siedzibę państwowej telewizji i radia w mieście Omdurman niedaleko stolicy kraju, Chartumu.

Uprzednio agencje informowały o tym, że poza premierem wojskowi zatrzymali też co najmniej pięciu wysokich rangą przedstawicieli cywilnego rządu. Aresztowania nastąpiły po serii spotkań w sobotę i niedzielę specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych w rejonie Rogu Afryki, Jefreya Feltmana, z sudańskimi przywódcami wojskowymi i cywilnymi.

Ministerstwo informacji Sudanu zaapelowało do wojskowych o uwolnienie wszystkich zatrzymanych.

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell oświadczył na Twitterze, że Unia Europejska śledzi rozwój wydarzeń w Sudanie z wielkim niepokojem. Także Stany Zjednoczone zareagowały na wydarzenia w tym afrykańskim państwie; Feltman wyraził głębokie obawy dotyczące przewrotu, dodając, że pucz naraża na ryzyko przyszłość pomocy USA dla tego kraju.