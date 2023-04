Sudan: Siły rządowe i paramilitarne RSF zgodziły się na 24-godzinne zawieszenie broni

Siły Zbrojne Sudanu (SAF) i paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) zgodziły się na 24-godzinne zawieszenie broni, które ma się rozpocząć we wtorek wieczorem - informuje agencja Associated Press za arabskojęzycznymi mediami. Walki między SAF i RSF wybuchły w sobotę, zginęło w nich niemal 200 cywilów.

Stacje Al-Arabija i Al-Dżazira zacytowały oficera Szamsa El Din Kabasziego, który potwierdził, że wojsko zastosuje się do rozejmu, do jakiego wcześniej we wtorek zobowiązały się RSF.

Starcia pogrążyły stolicę kraju Chartum i inne obszary Sudanu w chaosie. Miliony Sudańczyków w stolicy i innych dużych miastach ukrywają się w swoich domach, podczas gdy dwie siły walczą o kontrolę nad krajem.

Rozejm zapowiadano już dwukrotnie - najpierw w niedzielę, a następnie w poniedziałek, jednak ostatecznie walki nie zostały przerwane, pomimo apeli o umożliwienie stworzenia korytarzy humanitarnych w celu ratowania cywilów. Jak dotąd zginęło blisko 200 osób, które nie są stronami konfliktu.

Walki między siłami rządowymi SAF a paramilitarnymi RSF wybuchły w sobotę. W ramach proponowanych przez rząd zmian RSF miały zostać wcielone do regularnych sił zbrojnych, ale generałowie nie mogli zgodzić się, co do terminu, w jakim ma to nastąpić, a polityczny spór przerodził się w starcia zbrojne.