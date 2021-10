Sudan: Wielotysięczne manifestacje zwolenników rządów twardej ręki w Chartumie

W sobotę w Chartumie odbyły się wielotysięczne manifestacje, w który wzięli udział zwolennicy rządów twardej ręki. Żądali oni rozwiązania rządu z udziałem cywilów i zastąpienia ich wojskowymi. Akcję zorganizowała jedna z frakcji sojuszu Sił Wolności i Zmian.

Demonstranci, którzy rozbili miasteczko namiotowe przed pałacem prezydenckim w Chartumie, wznosili w sobotę okrzyki: "Jeden naród, jedna armia!" oraz "Wojsko da nam chleba!". Przemawiający do nich politycy żądali natychmiastowej dymisji gabinetu premiera Abdalli Hamdoka i przejęcia kontroli nad państwem przez armię. Organizatorzy akcji zapowiedzieli, że będą kontynuować protesty dopóty, dopóki ich postulaty nie zostaną zrealizowane, a rząd nie ustąpi.

W ocenie premiera Hamdoka obecny kryzys jest "najpoważniejszy i najniebezpieczniejszy spośród wszystkich, z jakimi miał do czynienia Sudan w procesie transformacji".

Zmiana nastrojów społecznych jest zauważalna - pisze Reuters. Agencja cytuje słowa jednego z demonstrantów, 50-letniego Abbouda Ahmeda, uczestnika protestów z 2019 r., który powiedział: "Potrzebny nam jest wojskowy rząd, bo obecny nie zdołał nam zapewnić ani sprawiedliwości, ani równości".

Zwolennicy Hamdoka twierdzą, że za protestami stoją ludzie związani z obalonym prezydentem Omarem el-Baszarem, który przez 30 lat rządził Sudanem. Przypominają, że 21 września udaremniono próbę puczu podjętą przez oficerów związanych z obozem Baszara. Władze informowały, że aresztowano w sumie 40 osób.

"Obecny kryzys ma się nijak do kwestii ustąpienia gabinetu" - zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami rzecznik sojuszu Sił Wolności i Zmian (FFC), którego odłam zorganizował protesty. "Zamieszki są aranżowane przez rozłamowców, którzy chcieliby zablokować rewolucyjne zmiany i umożliwić powrót do władzy przedstawicielom poprzedniego systemu" - dodał.

Zgodnie z umową społeczną wypracowaną w 2019 r. wojskowi są zobowiązani do stopniowego przekazywania całej władzy w Sudanie w ręce polityków cywilnych. Poparcie dla technicznego rządu maleje jednak z każdym miesiącem w obliczu trudnych reform, jakie zostały podjęte w ostatnim okresie - pisze AFP. Zlikwidowane zostały m.in. dopłaty do paliw i zliberalizowano rynek walut. W kraju szaleje inflacja, która osiągnęła w sierpniu poziom 422 proc., by we wrześniu nieco osłabnąć. W tym samym miesiącu doszło do strajków i protestów społecznych w Porcie Sudan, który jest kluczowym miejscem przeładunku dla sudańskiej gospodarki. Ponadto, od 2020 r. Sudan przestał być państwem wyznaniowym, stosującym szariat, a stał się państwem świeckim.

Zmiany polityczne w Sudanie rozpoczęły się w kwietniu 2019 r., gdy obalony został rządzący tym krajem od prawie 30 lat Omar el-Baszir. Kilka miesięcy wcześniej w Sudanie wybuchły protesty, które początkowo spowodowane były rosnącymi cenami, a także brakiem żywności i paliw, szybko jednak przekształciły się w demonstracje przeciwko prezydentowi.

Po obaleniu Baszira władzę przejęła Tymczasowa Rada Wojskowa, jednak protesty nie ustały, a społeczeństwo domagało się przekazania władzy w cywilne ręce. Ostatecznie w lipcu rządząca Rada i opozycja zawarły porozumienie o podziale władzy w 36-miesięcznym okresie przejściowym.

Od sierpnia 2020 r. rządy w Sudanie sprawuje techniczny rząd, na którego czele stoi Abdalla Hamdok, ekonomista i były współpracownik ONZ wraz z przewodniczącym Tymczasowej Rady Wojskowej Abdelem Fattahem al-Burhanem. Hamdok zaprosił do swego gabinetu 14 cywilnych ministrów, ale we władzach ważną rolę grają wojskowi.