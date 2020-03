Superwtorek: Sanders oczekuje dobrego wyniku w Kalifornii

Senator Bernie Sanders ocenił we wtorek, że jest "ostrożnie optymistyczny" w kwestii swojego wyniku we wtorkowych prawyborach Demokratów w Kalifornii. Agencja Associated Press przyznała jemu rywalowi Joe Bidenowi zwycięstwo w kolejnym stanie - Minnesocie.

Po przeliczeniu blisko połowy głosów w Minnesocie Biden utrzymuje przewagę siedmiu punktów procentowych nad Sandersem, który przed czteroma laty, ubiegając się o partyjną nominację Demokratów, zwyciężył w tym stanie.

Do zwycięstwa Bidena w Minnesocie przyczyniło się poparcie ze strony senator Amy Klobuchar - spekulują amerykańskie media. Reprezentująca ten stan polityk wycofała się przed Superwtorkiem z wyścigu o Biały Dom.

Do tej pory AP przyznała Bidenowi, oprócz Minnesoty, wygrane w Alabamie, Arkansas, Tennessee, Oklahomie, Karolinie Północnej oraz Wirginii. Sanders - największy rywal Bidena - zwyciężył z kolei w swoim rodzimym Vermoncie oraz w Kolorado i prowadzi w Utah.

Zacięta walka i zliczanie głosów trwa w Teksasie oraz Massachusetts.

Najwięcej delegatów jest we wtorek do zdobycia w Kalifornii, gdzie głosowanie kończy się o piątej rano polskiego czasu.

"Nie wiem co stanie się dzisiaj później. Jak dotychczas idzie nam dobrze w Teksasie. Wygraliśmy w Kolorado. Jestem ostrożnie optymistyczny, że później możemy wygrać w największym stanie - Kalifornii" - mówił we wtorek na wiecu w stanie Vermont Sanders.

Zapewniał przy tym, że z pewnością uda mu się uzyskać nominację Demokratów i "pokonać najgroźniejszego prezydenta w historii tego kraju".

W USA trwa tzw. Superwtorek (Super Tuesday), kiedy prawybory prezydenckie odbywają się jednocześnie w czternastu stanach. Demokraci ostatecznie mają wskazać ich kandydata na prezydenta na ogólnokrajowej konwencji w lipcu.

Wybory prezydenckie w USA odbędą się 3 listopada. U Republikanów nominacja jest formalnością - partia ta z pewnością wystawi w wyborach urzędującego prezydenta Donalda Trumpa.